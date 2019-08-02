Юбилей Гаврилова Посада отметят конным шоу владимирских тяжеловозов

ИВАНОВО, 2 авг – РИА Новости. Фестиваль "Праздник русских традиций на родине владимирских тяжеловозов" станет ключевым событием празднования 585-летия Гаврилов Посада, одного из древнейших городов Ивановской области, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.

"Основное событие праздника - конное шоу Владимирских тяжеловозов – лошадей, которых вывели именно в Гавриловом Посаде. Программа включает торжественную выводку лошадей, рысь под седлом, тягу груза, перетягивание каната. Участники состязаний – тяжеловозы из Гаврилова Посада, Владимира и Юрьев-Польского", – сказал собеседник агентства.

По его словам, также в день фестиваля состоится презентация Музея российских национальных напитков. Он расположится в комплексе зданий дворцовых конюшен 1784 года постройки, являющемся памятником архитектуры. Еще одним ярким событием праздника станет конкурс косарей "Русский сенокос". Участники будут оцениваться по номинациям: "Лучший костюм и экипировка косаря", "Лучшая подготовка косы к сенокосу", "Лучший косарь", "Лучшая группа поддержки.