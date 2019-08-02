Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-02T16:52Z
https://ria.ru/20190802/1557121843.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/151361/15/1513611537_0:819:3744:2925_1036x0_80_0_0_12558b9d3651dda82dc0fac1a2698a44.jpg
РИА Новости
Ивановская область

Юбилей Гаврилова Посада отметят конным шоу владимирских тяжеловозов

Вчера, 16:52
11
© Depositphotos / ZuzuleДва жеребца
Два жеребца
© Depositphotos / Zuzule
ИВАНОВО, 2 авг – РИА Новости. Фестиваль "Праздник русских традиций на родине владимирских тяжеловозов" станет ключевым событием празднования 585-летия Гаврилов Посада, одного из древнейших городов Ивановской области, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.

"Основное событие праздника - конное шоу Владимирских тяжеловозов – лошадей, которых вывели именно в Гавриловом Посаде. Программа включает торжественную выводку лошадей, рысь под седлом, тягу груза, перетягивание каната. Участники состязаний – тяжеловозы из Гаврилова Посада, Владимира и Юрьев-Польского", – сказал собеседник агентства.

По его словам, также в день фестиваля состоится презентация Музея российских национальных напитков. Он расположится в комплексе зданий дворцовых конюшен 1784 года постройки, являющемся памятником архитектуры. Еще одним ярким событием праздника станет конкурс косарей "Русский сенокос". Участники будут оцениваться по номинациям: "Лучший костюм и экипировка косаря", "Лучшая подготовка косы к сенокосу", "Лучший косарь", "Лучшая группа поддержки.
"На сцене фестиваля выступят звезды русского фолка - группы "Отава Ё" и "Калинов мост", а также ансамбль тверских рожечников "Зубцы", группа Oili, дуэт Евгения и Марины Казенковых, студия при Ансамбле древнерусской духовной музыки "Сирин". Специально на фестиваль приедет караван фудтраков (мобильных ресторанов) всероссийского проекта "Гастрономическая карта России", которые представят блюда национальной кухни. Весь день будут работать ремесленные мастерские, спортивные игры и детская программа", - добавили в пресс-службе.
000000
Обсудить 0
Ивановская областьРоссия
Рекомендуем
Автомобиль скорой медицинской помощи
Время прибытия скорой помощи в Верхневолжье сократилось в 2 раза
РИА
Новости
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
Первый "Город воинской доблести" появится в Ленинградской области
В селе Важное Карачаево-Черкесии открылся новый дом культуры
В селе Важное Карачаево-Черкесии открылся новый дом культуры
Автобус
Соцучреждения Ленобласти получили 18 микроавтобусов в рамках нацпроекта
Лента
новостей
В Югре новорожденным будут дарить мультикарты на 20 тысяч рублей
Электропоезд Иволга
Будущее Центрального транспортного узла – 850 млн пассажиров ежегодно
Эйфелева башня в Париже
Аэрофлот отметил 65 лет с начала регулярных полетов в Париж
Небоскребы делового центра Москва-сити, здание Министерства иностранных дел РФ и храм Христа Спасителя
Фотовыставка высоких технологий Москвы открывается на Никитском бульваре
Львица в цирке
В Росгосцирке оценили дополнения Минкульта к закону об отношении к животным
Смартфон
"Газпром нефть" продала через мобильное приложение 6,6 млн литров топлива
Чистая прибыль "Энел Россия" по РСБУ в I полугодии выросла в 1,5 раза
Выращивание шампиньонов
В Пензенской области открыли производство шампиньонов за 2 миллиарда рублей
Кадр из фильма Оно
В день премьеры "Оно 2" устроят спецпоказы "только для клоунов"
Здание конгресс-центра особой экономической зоны (ОЭЗ) Дубна
Резидент ОЭЗ "Дубна" вложит 975 млн руб в производство электрооборудования
Миллионный пассажир авиакомпании Победа Надежда Игнатьева
Рекорд авиакомпании "Победа": миллионный пассажир прилетел в Казань
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:33Венесуэла обратится в СБ ООН из-за планов Трампа ввести блокаду страны
01:15В перинатальном центре в Карелии развеяли опасения о сокращениях персонала
01:10Ученые раскрыли опасность похмелья
01:08Россельхознадзор сможет проводить контрольные закупки лекарств для животных
01:04Путин подписал закон об участии военных в накопительно-ипотечной системе
00:56Зеленский напомнил депутату Рады об обещании профинансировать ремонт дорог
00:49Косачев прокомментировал планы Трампа по блокаде Венесуэлы
00:48Путин повысил предельный возраст службы в органах внутренних дел
00:47Косачев прокомментировал новые антироссийские санкции США
00:35В Ингушетии освободили от должности постпреда региона при президенте
00:33Путин утвердил статус ветеранов для дагестанцев, воевавших в 1999 году
00:31В "Яблоке" сообщили о задержании в Москве агитаторов из команды Бунимовича
00:30"Аэроэкспресс" отменит ряд рейсов в "Шереметьево" и обратно
00:20Путин утвердил условия ареста подозреваемых в преступлениях бизнесменов
00:17США подписали с ЕС договор о квоте на поставки говядины без гормонов
23:58Путин подписал законы об уточнении определения "шпионских" устройств
23:54Путин подписал закон о поиске пропавших детей по данным геолокации
23:46Трамп: Китай должен сделать "много вещей", чтобы США не ввели новые пошлины
23:42Страны Евросоюза выдвинули единого кандидата на пост главы МВФ
23:37Трамп уверен, что США договорятся с Россией и Китаем по ядерному соглашению
Лента новостейМолния