Юбилей Гаврилова Посада отметят конным шоу владимирских тяжеловозов

ИВАНОВО, 2 авг – РИА Новости. Фестиваль "Праздник русских традиций на родине владимирских тяжеловозов" станет ключевым событием празднования 585-летия Гаврилов Посада, одного из древнейших городов Ивановской области, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.
"Основное событие праздника - конное шоу Владимирских тяжеловозов – лошадей, которых вывели именно в Гавриловом Посаде. Программа включает торжественную выводку лошадей, рысь под седлом, тягу груза, перетягивание каната. Участники состязаний – тяжеловозы из Гаврилова Посада, Владимира и Юрьев-Польского", – сказал собеседник агентства.
По его словам, также в день фестиваля состоится презентация Музея российских национальных напитков. Он расположится в комплексе зданий дворцовых конюшен 1784 года постройки, являющемся памятником архитектуры. Еще одним ярким событием праздника станет конкурс косарей "Русский сенокос". Участники будут оцениваться по номинациям: "Лучший костюм и экипировка косаря", "Лучшая подготовка косы к сенокосу", "Лучший косарь", "Лучшая группа поддержки.
"На сцене фестиваля выступят звезды русского фолка - группы "Отава Ё" и "Калинов мост", а также ансамбль тверских рожечников "Зубцы", группа Oili, дуэт Евгения и Марины Казенковых, студия при Ансамбле древнерусской духовной музыки "Сирин". Специально на фестиваль приедет караван фудтраков (мобильных ресторанов) всероссийского проекта "Гастрономическая карта России", которые представят блюда национальной кухни. Весь день будут работать ремесленные мастерские, спортивные игры и детская программа", - добавили в пресс-службе.