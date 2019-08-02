Швейцарский журналист объяснил невозможность передачи Крыма Украине

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Швейцарский журналист и писатель Кристиан Мюллер объяснил, почему Крым никогда не станет украинским. Его материал Швейцарский журналист и писатель Кристиан Мюллер объяснил, почему Крым никогда не станет украинским. Его материал опубликовала интернет-газета Infosperber.

На протяжении истории жители полуострова неоднократно доказывали, что готовы отстаивать свои интересы до победного конца. И сейчас, по мнению Мюллера, Крым не намерен отступать под натиском украинской стороны, стремящейся его вернуть.

Писатель пообщался с крымчанами, чтобы понять их отношение к воссоединению с Россией, и убедился в правильности своей точки зрения. Так, доцент Севастопольского государственного университета Мария Некрасова рассказала ему, что во время референдума в 2014 году жители полуострова слышали угрозы не только от киевских властей, но и от националистических формирований. Однако студенты решили в случае вмешательства Украины взяться за оружие.

"Стали осматривать и изучать подземные военные сооружения времен Второй мировой войны, чтобы понять, можно ли их сейчас снова использовать в борьбе против украинских формирований", — рассказала Некрасова.

По словам самого журналиста, Москва никогда не отдаст полуостров Киеву, так как для нее эта территория представляет особую важность "в гражданском и военном плане".

"Военный порт, российский город, готовое к обороне население — это Севастополь. Добровольно Севастополь никогда не вернется в состав Украины", — пишет автор.

Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией высказались 96,77 процента избирателей Республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя. Москва неоднократно заявляла, что они приняли решение демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.