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РИА Новости

Швейцарский журналист объяснил невозможность передачи Крыма Украине

Вчера, 16:52
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© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкСевастополь
Севастополь
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Швейцарский журналист и писатель Кристиан Мюллер объяснил, почему Крым никогда не станет украинским. Его материал опубликовала интернет-газета Infosperber.
На протяжении истории жители полуострова неоднократно доказывали, что готовы отстаивать свои интересы до победного конца. И сейчас, по мнению Мюллера, Крым не намерен отступать под натиском украинской стороны, стремящейся его вернуть.
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Писатель пообщался с крымчанами, чтобы понять их отношение к воссоединению с Россией, и убедился в правильности своей точки зрения. Так, доцент Севастопольского государственного университета Мария Некрасова рассказала ему, что во время референдума в 2014 году жители полуострова слышали угрозы не только от киевских властей, но и от националистических формирований. Однако студенты решили в случае вмешательства Украины взяться за оружие.
"Стали осматривать и изучать подземные военные сооружения времен Второй мировой войны, чтобы понять, можно ли их сейчас снова использовать в борьбе против украинских формирований", — рассказала Некрасова.
По словам самого журналиста, Москва никогда не отдаст полуостров Киеву, так как для нее эта территория представляет особую важность "в гражданском и военном плане".
"Военный порт, российский город, готовое к обороне население — это Севастополь. Добровольно Севастополь никогда не вернется в состав Украины", — пишет автор.
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Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией высказались 96,77 процента избирателей Республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя. Москва неоднократно заявляла, что они приняли решение демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.
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Популярные комментарии
Лежала она там, а не стояла. Это вы не знаете о том факте, что фейковую страну Окраину создала советская власть в 20-х годах прошлого столетия. А позже, чтобы была возможность большим количеством иметь представительство в ООН, её срочно начали делать страной с большой буквы, придав ей промышленный Донбасс. А то аграрную деревню в ООН бы не пустили. Так что украину просто выдвинули туда, сама она ничего не решала и вообще была ничто и нигде.
2 августа, 18:05
Northern F0x
18301003
Крымчане высказались за возврат к России единогласно. Поэтому любой журналист может лишь только подтвердить это или вообще не приезжать
2 августа, 17:01
eeremaml
8721002
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