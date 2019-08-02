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РИА Новости

Главе офиса Зеленского неизвестно, как заявление об отставке попало в сеть

Вчера, 16:50
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГлава администрации президента Украины Андрей Богдан
Глава администрации президента Украины Андрей Богдан
© РИА Новости / Стрингер
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Глава администрации президента Украины Андрей Богдан. Архивное фото
КИЕВ, 2 авг - РИА Новости. Глава офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что ему неизвестно, как заявление об увольнении оказалось в интернете, и предположил, что это провокация спецслужб.
Ранее украинские СМИ сообщили, что Богдан написал заявление об увольнении по собственному желанию, а также опубликовали фото заявления, якобы написанного им. Издание LIGA.net со ссылкой на источники сообщило, что Богдан принял решение об отставке из-за ультиматума со стороны США: американская сторона не согласовывала встречу Зеленского с президентом США Дональдом Трампом, пока Богдан является главой офиса президента. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил существование заявления об отставке Богдана и сообщил, что такое заявление написали все "ключевые люди, которые пришли с ним".
Президент Украины Владимир Зеленский и руководитель администрации президента Украины Андрей Богдан во время посещения Одесского морского порта. 13 июля 2019
Вчера, 12:50
Зеленский подтвердил, что Богдан написал заявление об отставке
"Заявление писал, все писали. Как оно появилось в интернете, не знаю. Может, журналисты... может, СБУ, может, провокация спецслужб", - цитирует Богдана агентство "Укринформ".
Также на вопрос, есть ли у Богдана желание уволиться, он ответил: "Желание мое мало от чего зависит. Президент может подписать такое заявление в любой момент".
Премьер-министр Украины, лидер партии Украинская стратегия Владимир Гройсман
24 июля, 12:30
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