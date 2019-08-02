Онищенко рассказал москвичам, как бороться с тропическими клопами

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко рекомендовал москвичам, обнаружившим в своем жилище клопов, не паниковать, а бороться с клопами самостоятельно либо при помощи коммерческих служб дезинфектологии.

Ранее издание "Вечерняя Москва" со ссылкой на данные Роспотребнадзора сообщило, что в Москве появился новый вид тропических клопов. Отмечается, что ежегодно численность этих насекомых возрастает вдвое. При этом они распространяются не только в антисанитарных условиях, но и в чистых помещениях. По данным экспертов, для заражения целого дома клопам достаточно появиться в одной из квартир. По данным издания, человек чаще всего замечает появление клопов уже после того, как находит на теле многочисленные укусы. Как отмечает "Вечерняя Москва", для выявления паразитов на ранней стадии необходимо как можно чаще менять постельное белье.

"Быть покусанным клопами не самое приятное удовольствие в жизни. Возможности дезинфектологии позволяют нам эту проблему успешно регулировать. Если москвичи заметили, что у них каким-то образом во время сна появляется дискомфорт и якобы кто-то кусает и на теле появились следы в виде каких-то ранок чуть кровоточащих, если способны сами диагностировать, то могут просто сами провести соответствующую обработку постельных принадлежностей. Вызвать специальные службы дезинфектологов, которые обработают квартиру в виде платной услуги. И не нужно паниковать и делать из этого супертрагедию", - сказал Онищенко РИА Новости.

Как отметил бывший санитарный врач России, клопы могут переносить инфекционные заболевания, однако опасность этого не так велика.