В день премьеры "Оно 2" устроят спецпоказы "только для клоунов"

МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Американская сеть кинотеатров проведет серию показов фильма ужасов "Оно 2" только для клоунов, сообщает сайт организации.
В этом году вторую часть хоррора Андреса Мускетти им покажут в 17 точках по всему миру. Это вдвое больше, чем было в 2017 году, когда в прокат вышел первый фильм.
"Что такое акция "Только для клоунов"? Это значит, что вы должны прийти в костюме клоуна: цветном парике, диком макияже, бесформенных штанах на подтяжках и т.д.", - написали организаторы перфоманса.
Спецпоказы пройдут в тоже время, что и премьера, все в один день, в том числе и в России – 5 сентября 2019 года.
Ранее эта же сеть проводила похожие акции. Например, в 2017 году они показывали супергеройский боевик "Чудо-женщина" только представительницам слабого пола.