В день премьеры "Оно 2" устроят спецпоказы "только для клоунов"

МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Американская сеть кинотеатров проведет серию показов фильма ужасов "Оно 2" только для клоунов, Американская сеть кинотеатров проведет серию показов фильма ужасов "Оно 2" только для клоунов, сообщает сайт организации.

В этом году вторую часть хоррора Андреса Мускетти им покажут в 17 точках по всему миру. Это вдвое больше, чем было в 2017 году, когда в прокат вышел первый фильм.

"Что такое акция "Только для клоунов"? Это значит, что вы должны прийти в костюме клоуна: цветном парике, диком макияже, бесформенных штанах на подтяжках и т.д.", - написали организаторы перфоманса.

Спецпоказы пройдут в тоже время, что и премьера, все в один день, в том числе и в России – 5 сентября 2019 года.