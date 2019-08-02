Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-02T16:49Z
https://ria.ru/20190802/1557121140.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/150191/52/1501915243_139:0:1044:509_1036x0_80_0_0_1daebdfbc4bde3568676c852747b42f5.jpg
РИА Новости
Культура

В день премьеры "Оно 2" устроят спецпоказы "только для клоунов"

Вчера, 16:49
51
© New Line Cinema (2017)Кадр из фильма "Оно"
Кадр из фильма Оно
© New Line Cinema (2017)
МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Американская сеть кинотеатров проведет серию показов фильма ужасов "Оно 2" только для клоунов, сообщает сайт организации.
В этом году вторую часть хоррора Андреса Мускетти им покажут в 17 точках по всему миру. Это вдвое больше, чем было в 2017 году, когда в прокат вышел первый фильм.
"Что такое акция "Только для клоунов"? Это значит, что вы должны прийти в костюме клоуна: цветном парике, диком макияже, бесформенных штанах на подтяжках и т.д.", - написали организаторы перфоманса.
Спецпоказы пройдут в тоже время, что и премьера, все в один день, в том числе и в России – 5 сентября 2019 года.
Ранее эта же сеть проводила похожие акции. Например, в 2017 году они показывали супергеройский боевик "Чудо-женщина" только представительницам слабого пола.
Кадр из фильма Оно
25 июля, 18:17
"Оно 2" присвоили в США особый рейтинг из-за сцен жестокости
000000
КультураКино и сериалыНовости культуры
Рекомендуем
Зрители в кинотеатре под открытым небом в музее современного искусства Гараж
Появились первые кадры из тизера самого дорого фильма в истории
РИА
Новости
Актер Генри Кавилл
Генри Кавилл рассказал о проблемах со здоровьем после съемок "Ведьмака"
Грузинская певица Нино Катамадзе
Певица Нино Катамадзе отменила концерт в Москве в 2020 году
Певица Анита Цой
Анита Цой отменила концерты на Черноморском побережье из-за травмы ноги
Лента
новостей
Актер Джейсон Момоа
Момоа выступил против установки телескопа на священной горе гавайцев
Анджелина Джоли с детьми
Анджелина Джоли рассказала, почему дети ждут фильм Marvel с ее участием
Два жеребца
Юбилей Гаврилова Посада отметят конным шоу владимирских тяжеловозов
Сборка макета Кенигсбергского замка в творческой студии Аллея в Калининграде.
Руины Королевского замка в Калининграде накроют стеклянным куполом
Певица MARUV в клипе Между нами
Maruv впервые за долгое время спела новую песню на русском языке
Александр Ревва на открытии 36-го Московского Международного Кинофестиваля
Клип Артура Пирожкова на песню "Зацепила" набрал 100 миллионов просмотров
Памятник композитору П.И. Чайковскому в Москве
В Союзе композиторов объяснили почему консерваторий нет в рейтингах ВУЗов
Бенедикт Камбербэтч в трейлере фильма 1917
В Сети появился трейлер военной драмы "1917" с Камбербэтчем
Кадр из клипа группы ЧАЙФ на песню Палуба
"Да тут пахнет успехом": "Чайф" выпустил клип со звездным составом
Кадр из сериала Чернобыль
Создатели "Чернобыля" удалили важную сцену из сериала
Дорожные знаки в Москве
Светофоры и дорожные знаки в Москве подготовят к осеннему сезону
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:33Венесуэла обратится в СБ ООН из-за планов Трампа ввести блокаду страны
01:15В перинатальном центре в Карелии развеяли опасения о сокращениях персонала
01:10Ученые раскрыли опасность похмелья
01:08Россельхознадзор сможет проводить контрольные закупки лекарств для животных
01:04Путин подписал закон об участии военных в накопительно-ипотечной системе
00:56Зеленский напомнил депутату Рады об обещании профинансировать ремонт дорог
00:49Косачев прокомментировал планы Трампа по блокаде Венесуэлы
00:48Путин повысил предельный возраст службы в органах внутренних дел
00:47Косачев прокомментировал новые антироссийские санкции США
00:35В Ингушетии освободили от должности постпреда региона при президенте
00:33Путин утвердил статус ветеранов для дагестанцев, воевавших в 1999 году
00:31В "Яблоке" сообщили о задержании в Москве агитаторов из команды Бунимовича
00:30"Аэроэкспресс" отменит ряд рейсов в "Шереметьево" и обратно
00:20Путин утвердил условия ареста подозреваемых в преступлениях бизнесменов
00:17США подписали с ЕС договор о квоте на поставки говядины без гормонов
23:58Путин подписал законы об уточнении определения "шпионских" устройств
23:54Путин подписал закон о поиске пропавших детей по данным геолокации
23:46Трамп: Китай должен сделать "много вещей", чтобы США не ввели новые пошлины
23:42Страны Евросоюза выдвинули единого кандидата на пост главы МВФ
23:37Трамп уверен, что США договорятся с Россией и Китаем по ядерному соглашению
Лента новостейМолния