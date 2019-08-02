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РИА Новости

Вопрос новой гонки вооружений зависит от США, заявил Рябков

Вчера, 16:34
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 18 июня 2019
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 18 июня 2019
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Вопрос нового витка гонки вооружений зависит от США, Россия не будет размещать ракеты в регионах, где не появятся американские системы, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Я хочу отметить, что Россия проявила предельную ответственность, заявив об одностороннем моратории на развертывание такого типа вооружений, когда и если они будут разработаны, пока США не сделают аналогичного шага в каком-либо регионе мира. Поэтому выбор за США. Вашингтон должен решить, каким путем они пойдут", - сказал Рябков в интервью телеканалу RT.
Он подчеркнул, что РФ сделала все предложения, выбор теперь за Вашингтоном.
"Сейчас необходимо сконцентрироваться на сохранении архитектуры контроля над вооружениями, это относится к Договору о стратегических наступательных вооружениях, ограничивающих стратегические ядерные вооружения... Мы должны работать еще более сфокусированно и прилагать дополнительные дипломатические усилия для того, чтобы остановить опасное развитие событий. Все сейчас зависит от ответственности тех, кто принимает решения в Вашингтоне. Никто не выиграет от такой ситуации и безопасность всех будет под угрозой", - добавил Рябков.
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"Россия никогда не проиграет в гонке вооружений, и мы уже ранее показали наши возможности находить незатратные и эффективные ответы на все вызовы, с которыми мы сталкиваемся, и, конечно, мы продемонстрируем это вновь после развала Соединенными Штатами ДРСМД", - подчеркнул замминистра.
Второго августа прекратил действие ДРСМД. В начале этого года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из данного соглашения, обвинив Россию в его длительном нарушении. Москва все обвинения отвергает. В начале июля президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении договора. Россия неоднократно заявляла, что полностью выполняет условия ДРСМД. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что у Москвы есть весьма серьезные вопросы к Вашингтону по поводу выполнения договора самими американцами. По его словам, обвинения США в нарушении ДРСМД голословны.
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Выход США из договора о РСМДДоговор о РСМДМИД РФСергей РябковРоссияСШАВ мире
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