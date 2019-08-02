Вопрос новой гонки вооружений зависит от США, заявил Рябков

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Вопрос нового витка гонки вооружений зависит от США, Россия не будет размещать ракеты в регионах, где не появятся американские системы, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Я хочу отметить, что Россия проявила предельную ответственность, заявив об одностороннем моратории на развертывание такого типа вооружений, когда и если они будут разработаны, пока США не сделают аналогичного шага в каком-либо регионе мира. Поэтому выбор за США. Вашингтон должен решить, каким путем они пойдут", - сказал Рябков в интервью телеканалу RT

Он подчеркнул, что РФ сделала все предложения, выбор теперь за Вашингтоном.

"Сейчас необходимо сконцентрироваться на сохранении архитектуры контроля над вооружениями, это относится к Договору о стратегических наступательных вооружениях, ограничивающих стратегические ядерные вооружения... Мы должны работать еще более сфокусированно и прилагать дополнительные дипломатические усилия для того, чтобы остановить опасное развитие событий. Все сейчас зависит от ответственности тех, кто принимает решения в Вашингтоне. Никто не выиграет от такой ситуации и безопасность всех будет под угрозой", - добавил Рябков.

"Россия никогда не проиграет в гонке вооружений, и мы уже ранее показали наши возможности находить незатратные и эффективные ответы на все вызовы, с которыми мы сталкиваемся, и, конечно, мы продемонстрируем это вновь после развала Соединенными Штатами ДРСМД", - подчеркнул замминистра.