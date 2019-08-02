Вопрос новой гонки вооружений зависит от США, заявил Рябков

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Вопрос нового витка гонки вооружений зависит от США, Россия не будет размещать ракеты в регионах, где не появятся американские системы, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Я хочу отметить, что Россия проявила предельную ответственность, заявив об одностороннем моратории на развертывание такого типа вооружений, когда и если они будут разработаны, пока США не сделают аналогичного шага в каком-либо регионе мира. Поэтому выбор за США. Вашингтон должен решить, каким путем они пойдут", - сказал Рябков в интервью телеканалу RT.
Он подчеркнул, что РФ сделала все предложения, выбор теперь за Вашингтоном.
"Сейчас необходимо сконцентрироваться на сохранении архитектуры контроля над вооружениями, это относится к Договору о стратегических наступательных вооружениях, ограничивающих стратегические ядерные вооружения... Мы должны работать еще более сфокусированно и прилагать дополнительные дипломатические усилия для того, чтобы остановить опасное развитие событий. Все сейчас зависит от ответственности тех, кто принимает решения в Вашингтоне. Никто не выиграет от такой ситуации и безопасность всех будет под угрозой", - добавил Рябков.
"Россия никогда не проиграет в гонке вооружений, и мы уже ранее показали наши возможности находить незатратные и эффективные ответы на все вызовы, с которыми мы сталкиваемся, и, конечно, мы продемонстрируем это вновь после развала Соединенными Штатами ДРСМД", - подчеркнул замминистра.
Второго августа прекратил действие ДРСМД. В начале этого года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из данного соглашения, обвинив Россию в его длительном нарушении. Москва все обвинения отвергает. В начале июля президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении договора. Россия неоднократно заявляла, что полностью выполняет условия ДРСМД. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что у Москвы есть весьма серьезные вопросы к Вашингтону по поводу выполнения договора самими американцами. По его словам, обвинения США в нарушении ДРСМД голословны.
Вчера, 16:40"Нехарактерный прием". Политолог об обвинениях США России в разрыве ДРСМД В Госдуме назвали цинизмом попытки США возложить на Россию всю ответственность за разрыв ДРСМД. Как отметил в эфире радио Sputnik руководитель Московского политологического клуба Евгений Бень, в Вашингтоне руководствуются особой логикой.