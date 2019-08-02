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РИА Новости

Трамп рассказал о переименовании СССР в Россию

Вчера, 17:15
21897
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп рассказал, что СССР прекратил свое существование из-за переименования в Россию. Видео выступления опубликовано на YouTube-канале RT.
"Помните Советский Союз, когда они все были вместе? До того, как они решили, что будут называть себя Россией. Когда они были вместе, это всегда было их мечтой, и потом они стали Россией", — сказал Трамп, выступая перед сторонниками Республиканской партии в Цинциннати.
Это не первый подобный конфуз американского лидера. В апреле на встрече с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом он заявил, что его отец Фред Трамп родился в Германии, хотя место его рождения — Бронкс, штат Нью-Йорк. А в декабре 2018 года президент США с опечатками написал в твиттере о проделанной работе в Сирии, чем вызвал недоумение у подписчиков.
Президент США Дональд Трамп во время выступления на мероприятии организации Turning Point в Вашингтоне
25 июля, 09:47
Трамп выступил на фоне измененного символа президента США с двуглавым орлом
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В миреДональд ТрампСССРСША
Популярные комментарии
Ничего, со временем вся территория СССР будет переименована в Россию. Трамп видит перспективу.
2 августа, 19:38
Владимир Ф. Быченков
3920005
только не это! Чтобы опять пришёл горбатый и всё развалил? И чтобы мы опять откатились на 20 лет назад в развитии? Кушайте это счастье сами
2 августа, 20:08
lleitmotif425
1311013
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