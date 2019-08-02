Трамп рассказал о переименовании СССР в Россию

"Помните Советский Союз, когда они все были вместе? До того, как они решили, что будут называть себя Россией. Когда они были вместе, это всегда было их мечтой, и потом они стали Россией", — сказал Трамп, выступая перед сторонниками Республиканской партии в Цинциннати.