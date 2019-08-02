Трамп рассказал о переименовании СССР в Россию

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп рассказал, что СССР прекратил свое существование из-за переименования в Россию. Видео выступления опубликовано на YouTube-канале RT.
"Помните Советский Союз, когда они все были вместе? До того, как они решили, что будут называть себя Россией. Когда они были вместе, это всегда было их мечтой, и потом они стали Россией", — сказал Трамп, выступая перед сторонниками Республиканской партии в Цинциннати.
Это не первый подобный конфуз американского лидера. В апреле на встрече с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом он заявил, что его отец Фред Трамп родился в Германии, хотя место его рождения — Бронкс, штат Нью-Йорк. А в декабре 2018 года президент США с опечатками написал в твиттере о проделанной работе в Сирии, чем вызвал недоумение у подписчиков.