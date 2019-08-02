Российская компания "Микрон" готова выпускать чипы для карт "Мир"

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Российская компания "Микрон" готова хоть сейчас приступить к массовому выпуску чипов для карт "Мир", сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
Ранее во вторник платежная система "Мир" объявила, что "НИИ Молекулярной электроники" (НИИМЭ) и компания "Микрон" - часть совместного предприятия АФК "Система" и "Ростеха" - будут выпускать для нее отечественные чипы.
Точную стоимость оснащения карт "Мир" российскими чипами в компании назвать пока затруднились, поскольку это будет зависеть от масштабов выпуска банками-эмитентами.
"Микрон" готов к серийному выпуску хоть сегодня", - подчеркнули в пресс-службе "Микрона".
Вчера, 15:51Карты "Мир" оснастят отечественным чипом
На сегодня в России выпущено более 60 миллионов карт. По прогнозу платежной системы, эмиссия на конец 2019 года превысит 67 миллионов штук.
Национальная платежная система "Мир" была создана в 2014-2015 годах после того, как международные системы Visa и Mastercard прекратили проводить операции по картам, выпущенным попавшими под санкции США российскими банками. В процессе также была решена задача обеспечения бесперебойности операций по картам международных платежных систем на территории России. Оператором "Мира" является АО "Национальная система платежных карт" (НСПК), на 100% принадлежащее ЦБ.