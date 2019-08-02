В Москве осудили бизнесмена, требовавшего встречи с Золотовым у Кремля

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Тверской суд Москвы приговорил к двум годам колонии общего режима Дмитрия Шалая, якобы угрожавшего взорвать газовый баллон у Кремля и сдавшегося после встречи с главой Росгвардии Виктором Золотовым, сообщили РИА Новости в суде.

"Суд признал Шалая виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство, связанное с сопротивлением представителю власти - ред.), и назначил ему наказание в виде двух лет колонии общего режима", - рассказал собеседник агентства.

Вину Шалай не признал.

По данным следствия, в октябре 2018 года Шалай на автомобиле Gelandewagen въехал под "кирпич" на Васильевский спуск, непосредственно примыкающий к Красной площади со стороны Покровского собора, после чего заявил полицейским, что в машине находится взрывоопасный предмет и он готов устроить подрыв автомобиля, если его не выслушают. Как сообщали в столичном управлении МВД, к Шалаю для ведения переговоров вышел Золотов, который выяснил, что нарушитель порядка пошел на этот поступок, дабы рассказать Владимиру Путину "о проблемах в пенитенциарной системе страны". Глава Росгвардии обещал передать эту информацию президенту, и мужчина сдался полицейским.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн, до недавнего времени бывший советником главы Росгвардии, также подтвердил, что Золотов уговорил мужчину сдаться, и опубликовал у себя в Twitter фотографию газового баллона, который лежал в багажнике внедорожника.