СПЧ призвал москвичей воздержаться от участия в незаконной акции 3 августа

Полиция на несанкционированной акции в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы у Тверской улице Москвы. 27 июля 2019

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Игорь Борисов призывает москвичей и гостей столицы воздержаться от участия в несогласованном митинге 3 августа в Москве.

Ранее префектура Центрального административного округа Москвы отказала заявителям в проведении пикетов на Бульварном кольце 3 августа, так как уведомления были поданы с нарушением законодательства. В полиции Москвы отметили, что несмотря на неоднократные предупреждения, в интернете продолжаются призывы к участию в массовом мероприятии в субботу, и подчеркнули, что "указанная акция незаконна".

"Мы (члены Совета) призываем москвичей и гостей столицы воздержаться от незаконных действий и не поддаваться на провокации. В данном случае я присоединяюсь к призывам моих коллег, которые считают, что завтра будет незаконное мероприятие, где возможны провокации", - сказал РИА Новости Борисов.

В полиции в пятницу напомнили, что организация и участие в подобных акциях - наказуемое деяние и заявили, что правоохранители будут "оперативно реагировать" на правонарушения и предпримут меры для обеспечения правопорядка и безопасности граждан.