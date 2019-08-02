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РИА Новости

СПЧ призвал москвичей воздержаться от участия в незаконной акции 3 августа

Вчера, 16:25
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПолиция на несанкционированной акции в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы у Тверской улице Москвы. 27 июля 2019
Полиция на несанкционированной акции в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы у Тверской улице Москвы. 27 июля 2019
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Игорь Борисов призывает москвичей и гостей столицы воздержаться от участия в несогласованном митинге 3 августа в Москве.
Ранее префектура Центрального административного округа Москвы отказала заявителям в проведении пикетов на Бульварном кольце 3 августа, так как уведомления были поданы с нарушением законодательства. В полиции Москвы отметили, что несмотря на неоднократные предупреждения, в интернете продолжаются призывы к участию в массовом мероприятии в субботу, и подчеркнули, что "указанная акция незаконна".
"Мы (члены Совета) призываем москвичей и гостей столицы воздержаться от незаконных действий и не поддаваться на провокации. В данном случае я присоединяюсь к призывам моих коллег, которые считают, что завтра будет незаконное мероприятие, где возможны провокации", - сказал РИА Новости Борисов.
В полиции в пятницу напомнили, что организация и участие в подобных акциях - наказуемое деяние и заявили, что правоохранители будут "оперативно реагировать" на правонарушения и предпримут меры для обеспечения правопорядка и безопасности граждан.
До этого несогласованный с властями Москвы митинг прошел 27 июля у мэрии, его организовали несостоявшиеся кандидаты в депутаты Мосгордумы. В ходе несанкционированной акции за различные нарушения были задержаны 1074 человека. Следственный комитет возбудил по факту этих событий уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти.
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