Хашим Тачи призвал правящую коалицию Косово выдвинуть кандидатуру премьера

БЕЛГРАД, 2 авг – РИА Новости. Президент самопровозглашенной республики Косово Хашим Тачи призвал правящую в Приштине коалицию выдвинуть кандидатуру премьера для внеочередных парламентских выборов, передает Радио и телевидение Косово.

Бывший полевой командир Освободительной армии Косово (ОАК) и нынешний "премьер" Рамуш Харадинай 19 июля подал в отставку и затем добровольно отправился в Гаагу. Там он предстал перед специальной прокуратурой международного суда по преступлениям в Косово, но по совету адвокатов воспользовался правом сохранять молчание. В ночь на 26 июля он вернулся в Приштину из Гааги и заявил, что продолжит возглавлять кабмин, несмотря на уход в отставку. Харадинай также призвал "президента" Хашима Тачи назначить дату внеочередных выборов, а конституционный суд – дать правовую трактовку ситуации с отставкой.

"В письме президента Тачи (председателю парламента и лидеру правящей Демократической партии Косово (ДПК) Кадри) Весели указано, что правящая коалиция, которая составляет большинство в парламенте, имеет право предложить нового кандидата для формирования правительства Косово", - цитирует документ телеканал.

В состав победившей на парламентских выборах в Косово в июне 2017 года коалиции PAN входят ДПК, Альянс за будущее Косово Харадиная и Инициатива за Косово вице-премьера Фатмира Лимая.

Согласно избирательному законодательству самопровозглашенного Косово выдвинутый коалицией кандидат получит 15 дней на предложение парламенту нового состава правительства. Если парламент в Приштине не одобрит кандидатуры, "президенту" дается еще 10 дней для выдвижения нового претендента на премьерский пост. В случае отклонения и второго кандидата в премьеры, Тачи должен будет назначить внеочередные выборы не позднее, чем через 40 дней с момента оглашения их даты.

В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. В марте 2004 года косовские албанцы устроили погромы, которые привели к массовому отселению сербов из края и уничтожению многочисленных памятников их истории и культуры.