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РИА Новости

В Башкирии арестовали тренера спортклуба за гибель девочки на лыжной трассе

Вчера, 16:24
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УФА, 2 авг - РИА Новости. Суд в Башкирии ограничил свободу тренеру спортивной школы, который признан виновным в гибели 14-летней девочки во время тренировок на горнолыжной трассе, сообщили в СУСК РФ по региону.
Трагедия с 14-летним ребенком произошла в январе 2018 года. Девочка в составе группы из 11 спортсменов спортивного клуба "Металлург-Магнитогорск" из города Магнитогорска Челябинской области приехала в Абзелиловский район республики в горнолыжный центр "Металлург-Магнитогорск" ООО "Санаторий "Юбилейный" для тренировок под руководством тренера спортклуба. Во время спуска по квалификации супергигантский слалом, при объезде установленных тренером флажков, девочка упала за пределами трассы и ударилась головой о камень. От полученной травмы пострадавшая скончалась на месте.
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В отношении тренера спортивного клуба "Металлург-Магнитогорск" было заведено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности, вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей".
В ходе расследования следователи выяснили, что "трасса, выбранная для спуска, не была сертифицирована для данного вида соревнований или тренировок, поскольку на ней имелись неогороженные участки местности, а также находились посторонние люди. Несмотря на то, что в горнолыжном центре имелась подходящая трасса, тренер, ответственный за безопасность своих подопечных, сказал своим спортсменам спускаться по этой трассе". Ведомство отмечает, что тренер не признал свою вину.
"Судом ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на два года, а также запрещено заниматься деятельностью, связанной с тренировкой детей по горнолыжным видам спорта, в течение двух лет",- говорится в сообщении башкирского следкома.
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Республика БашкортостанРоссияПроисшествия
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