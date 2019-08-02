Рябков прокомментировал заявления НАТО о неразмещении ракет в Европе

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Заявления НАТО о неразмещении ракет в Европе неубедительны для России, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в эфире телеканала RT.
"Я могу только сказать, что мы внимательно и с осторожностью следим за заявлениями руководства НАТО и членов альянса. Нас не убеждают неоднократные заявления представителей о том, что у НАТО нет никаких планов или намерений о размещении таких ракет, когда они будут разработаны США. Как мы уже знаем по прошлому опыту, планы могут меняться достаточно быстро и предлог для чего угодно может быть легко найден в текущей неспокойной политике ", - заявил дипломат.
Ранее в пятницу генсек НАТО Йенс Столтенберг отверг идею введения моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности, и подчеркнул, что Европе "нет новых ракет США или НАТО".