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РИА Новости

Рябков прокомментировал заявления НАТО о неразмещении ракет в Европе

Вчера, 16:20
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Заявления НАТО о неразмещении ракет в Европе неубедительны для России, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в эфире телеканала RT.
"Я могу только сказать, что мы внимательно и с осторожностью следим за заявлениями руководства НАТО и членов альянса. Нас не убеждают неоднократные заявления представителей о том, что у НАТО нет никаких планов или намерений о размещении таких ракет, когда они будут разработаны США. Как мы уже знаем по прошлому опыту, планы могут меняться достаточно быстро и предлог для чего угодно может быть легко найден в текущей неспокойной политике ", - заявил дипломат.
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