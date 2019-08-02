Рябков прокомментировал заявления НАТО о неразмещении ракет в Европе

"Я могу только сказать, что мы внимательно и с осторожностью следим за заявлениями руководства НАТО и членов альянса. Нас не убеждают неоднократные заявления представителей о том, что у НАТО нет никаких планов или намерений о размещении таких ракет, когда они будут разработаны США. Как мы уже знаем по прошлому опыту, планы могут меняться достаточно быстро и предлог для чего угодно может быть легко найден в текущей неспокойной политике ", - заявил дипломат.