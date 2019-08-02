Слуцкий оценил последствия прекращения ДРСМД

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Прекращение действия ДРСМД не означает критического ослабления безопасности России, в частности на РФ не должна распространиться опасность новой гонки ядерных вооружений, считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Ранее в российском МИД сообщили, что действие ДРСМД прекращено со 2 августа по инициативе США. Вашингтон в начале года объявил об одностороннем выходе из данного соглашения, сославшись на якобы имеющие место нарушения со стороны России. Москва, у которой тоже есть претензии к выполнению договора со стороны США, поступила зеркально.

"Однако прекращение действия ДРСМД само по себе не означает критического ослабления безопасности России. Надежное ядерное сдерживание обеспечено на годы вперед. Новейшие российские вооружения, в том числе гиперзвуковые, гарантируют способность уничтожить потенциального противника вне зависимости от количественных параметров американских ядерных ракет и систем ПРО. Поэтому опасность новой гонки ядерных вооружений на Россию не должна распространиться", - написал Слуцкий в своей колонке в "Российской газете".

В этой связи, считает депутат, "гибель" ДРСМД следует, скорее, воспринимать как повод для начала серьезной работы по укреплению стратегической стабильности в новых военно-стратегических условиях.

"Эти условия, в первую очередь, должны предусматривать фактор "третьих" ядерных держав (не только Китая, но также Великобритании и Франции) в российско-американском диалоге, отсутствие грани между ядерными и стратегическими неядерными вооружениями, нарастание конфронтационности в политике Вашингтона, а также постепенное отмирание договоров о сокращении ядерных вооружений", - пишет Слуцкий.

По его словам, учитывая все эти составляющие, РФ необходимо продолжать договариваться с США о неразмещении ракет средней и меньшей дальности наземного базирования в Европе.

Кроме того, считает Слуцкий, необходимо добиваться пролонгации ДСНВ (СНВ-3). С его точки зрения, это единственный на сегодняшний день механизм, регулирующий "правила игры" в области ядерных вооружений и обеспечивающий режим транспарентности и предсказуемости. "В случае его непродления, не останется инструментов, ограничивающих гонку вооружений", - уверен глава думского комитета.