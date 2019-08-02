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РИА Новости

В Госдуме прокомментировали поручение об изъятии техники "черных лесорубов"

Вчера, 16:18
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы в Москве
Здание Государственной Думы в Москве
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Здание Государственной Думы в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Конфискация всей техники, которая используется при нелегальной вырубке леса, включая транспортные средства, поможет в борьбе с лесными пожарами, считает депутат Госдумы, зампредседателя центральной ревизионной комиссии ОНФ Владимир Гутенев.
Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал поручение о конфискации в доход бюджета используемой при незаконных рубках леса техники.
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"Конфискация всей задействованной в незаконных рубках техники поможет тем или иным образом изменить ситуацию с "черными лесорубами", которые, заметая следы своей преступной деятельности или не вывозя малоценные части заготовленных деревьев, часто становятся виновниками лесных пожаров... Это приводит к большому экономическому ущербу для нашей страны", - приводит пресс-служба ОНФ слова Гутенева.
Депутат ГД подчеркнул, что конфискация техники должна распространяться не только на инструменты, но и на транспорт, который используется для перевозки нелегально вырубленного леса. Он напомнил, что эксперты ОНФ уже неоднократно заявляли о необходимости конфисковывать технику "черных лесорубов", вне зависимости от того, находится она в аренде или нет.
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По словам Гутенева, предстоит проанализировать правоприменительную практику выполнения поручения Медведева. Эксперты ОНФ, если возникнет такая необходимость, проведут круглый стол в Госдуме и подготовят законодательные предложения, чтобы выработать совместную позицию с правительством.
Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с ОНФ подготовить и представить до 1 декабря предложения по совершенствованию законодательства РФ в части, касающейся охраны лесов от пожаров. Соответствующий перечень поручений был дан главой государства по итогам пленарного заседания VI медиафорума независимых региональных и местных СМИ "Правда и справедливость", проведенного ОНФ 16 мая 2019 года.
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