В Госдуме прокомментировали поручение об изъятии техники "черных лесорубов"

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Конфискация всей техники, которая используется при нелегальной вырубке леса, включая транспортные средства, поможет в борьбе с лесными пожарами, считает депутат Госдумы, зампредседателя центральной ревизионной комиссии ОНФ Владимир Гутенев.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал поручение о конфискации в доход бюджета используемой при незаконных рубках леса техники.

"Конфискация всей задействованной в незаконных рубках техники поможет тем или иным образом изменить ситуацию с "черными лесорубами", которые, заметая следы своей преступной деятельности или не вывозя малоценные части заготовленных деревьев, часто становятся виновниками лесных пожаров... Это приводит к большому экономическому ущербу для нашей страны", - приводит пресс-служба ОНФ слова Гутенева.

Депутат ГД подчеркнул, что конфискация техники должна распространяться не только на инструменты, но и на транспорт, который используется для перевозки нелегально вырубленного леса. Он напомнил, что эксперты ОНФ уже неоднократно заявляли о необходимости конфисковывать технику "черных лесорубов", вне зависимости от того, находится она в аренде или нет.

По словам Гутенева, предстоит проанализировать правоприменительную практику выполнения поручения Медведева. Эксперты ОНФ, если возникнет такая необходимость, проведут круглый стол в Госдуме и подготовят законодательные предложения, чтобы выработать совместную позицию с правительством.