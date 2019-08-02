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РИА Новости

Россия вновь призвала НАТО объявить мораторий на размещение ракет в Европе

Вчера, 16:15
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. РФ по-прежнему призывает НАТО объявить о моратории на развёртывание ракет в Европе, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Наше предложение по-прежнему на столе. НАТО должна последовать примеру России и объявить односторонний мораторий на развертывание ракет средней и меньшей дальности, которые были запрещены ДРСМД до сегодняшнего дня", - сказал дипломат в эфире телеканала RT.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг отверг идею введения моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности, заявив, что считает ее не заслуживающей доверия.
Второго августа прекратил действие ДРСМД. В начале этого года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из данного соглашения, обвинив Россию в его длительном нарушении. Москва все обвинения отвергает. В начале июля президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении договора. Россия неоднократно заявляла, что полностью выполняет условия ДРСМД. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что у Москвы есть весьма серьезные вопросы к Вашингтону по поводу выполнения договора самими американцами. По его словам, обвинения США в нарушении ДРСМД голословны.
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
Вчера, 16:20
Рябков прокомментировал заявления НАТО о неразмещении ракет в Европе
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