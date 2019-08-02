Украинские силовики обстреляли территорию ЛНР из гранатометов

ЛУГАНСК, 2 авг - РИА Новости. Украинские силовики обстреляли из гранатометов позиции Народной милиции в районе населенного пункта Обозное в самопровозглашенной Луганской народной республике, заявил в пятницу журналистам начальник пресс-службы оборонного ведомства ЛНР Яков Осадчий.

"Сегодня в 14.35 преступники из 25 отдельной воздушно-десантной бригады вооруженных формирований Украины, нарушив договорённости о перемирии, подвергли обстрелу из станкового противотанкового гранатомёта позиции наших защитников в районе населенного пункта Обозное", - заявил Осадчий.

Он уточнил, что ВСУ не оставляют попыток спровоцировать подразделения Народной милиции на ответный огонь, чтобы в последующим обвинить ЛНР в нарушении перемирия.

"Военнослужащие Народной милиции ЛНР не поддались на провокацию, и ответный огонь не открывали. Благодаря слаженным действиям наших военных жертв удалось избежать", - дополнил начальник пресс-службы оборонного ведомства республики.

Ранее в пятницу в ЛНР заявили о гибели ополченца в результате обстрела со стороны ВС Украины.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.