Объем Фонда национального благосостояния за июль вырос вдвое

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Объем Фонда национального благосостояния за июль 2019 года вырос на 4,105 триллиона рублей, до 7,868 триллиона рублей, в долларах США - на 64,479 миллиарда долларов, до 124,137 миллиарда долларов, сообщил Минфин России.

По состоянию на 1 июля 2019 года объем фонда составлял 3,763 триллиона рублей, что было эквивалентно 59,658 миллиарда долларов.

Министерство сообщило, что в июле в фонд были перечислены средства дополнительных нефтегазовых доходов бюджета за 2018 год в иностранных валютах в суммах 30,207 миллиарда долларов США, 25,743 миллиарда евро и 5,065 миллиарда фунтов стерлингов.

По состоянию на 1 августа 2019 года на отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России размещено 45,527 миллиарда долларов США, 39,202 миллиарда евро, 7,679 миллиарда фунтов стерлингов, 98,8 миллионов рублей. Еще 3 миллиарда долларов вложены в суверенные облигации Украины, по которым страна объявила дефолт. На депозитах в ВЭБ.РФ размещено 585,4 миллиарда рублей. В ценные бумаги российских эмитентов, связанные с реализацией инфраструктурных проектов, инвестировано 169,1 миллиарда рублей и 4,113 миллиарда долларов, еще 138,4 миллиарда рублей размещено на депозитах в ВТБ и Газпромбанке в целях финансирования таких проектов. В привилегированные акции банков инвестировано 279 миллиардов рублей.

Совокупная расчетная сумма дохода от размещения средств ФНБ на счетах в иностранной валюте в ЦБ за период с 15 декабря 2018 года по 31 июля 2019 года составила 397,7 миллионов долларов, что эквивалентно 25,203 миллиарда рублей. Курсовая разница от переоценки средств фонда за этот период составила отрицательную величину – минус 285,8 миллиарда рублей.