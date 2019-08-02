Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-02T16:40Z
https://ria.ru/20190802/1557119756.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155656/21/1556562123_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_6e42d4e3a6f9a40f7519692d4326960c.jpg
РИА Новости

Объем Фонда национального благосостояния за июль вырос вдвое

Вчера, 16:40
902
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДеньги
Деньги
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Деньги. Архивное фото
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Объем Фонда национального благосостояния за июль 2019 года вырос на 4,105 триллиона рублей, до 7,868 триллиона рублей, в долларах США - на 64,479 миллиарда долларов, до 124,137 миллиарда долларов, сообщил Минфин России.
По состоянию на 1 июля 2019 года объем фонда составлял 3,763 триллиона рублей, что было эквивалентно 59,658 миллиарда долларов.
Министерство сообщило, что в июле в фонд были перечислены средства дополнительных нефтегазовых доходов бюджета за 2018 год в иностранных валютах в суммах 30,207 миллиарда долларов США, 25,743 миллиарда евро и 5,065 миллиарда фунтов стерлингов.
По состоянию на 1 августа 2019 года на отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России размещено 45,527 миллиарда долларов США, 39,202 миллиарда евро, 7,679 миллиарда фунтов стерлингов, 98,8 миллионов рублей. Еще 3 миллиарда долларов вложены в суверенные облигации Украины, по которым страна объявила дефолт. На депозитах в ВЭБ.РФ размещено 585,4 миллиарда рублей. В ценные бумаги российских эмитентов, связанные с реализацией инфраструктурных проектов, инвестировано 169,1 миллиарда рублей и 4,113 миллиарда долларов, еще 138,4 миллиарда рублей размещено на депозитах в ВТБ и Газпромбанке в целях финансирования таких проектов. В привилегированные акции банков инвестировано 279 миллиардов рублей.
Сотрудница в операционном зале банка
21 июля, 19:30
Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности
Совокупная расчетная сумма дохода от размещения средств ФНБ на счетах в иностранной валюте в ЦБ за период с 15 декабря 2018 года по 31 июля 2019 года составила 397,7 миллионов долларов, что эквивалентно 25,203 миллиарда рублей. Курсовая разница от переоценки средств фонда за этот период составила отрицательную величину – минус 285,8 миллиарда рублей.
В июле в федеральный бюджет поступили доходы от размещения средств фонда в ценные бумаги российских эмитентов, связанные с реализацией инфраструктурных проектов, на 461,4 миллиона рублей, что эквивалентно 7,2 миллиона долларов, и на депозитах в ВЭБ.РФ – в сумме 2,278 миллиарда рублей, что эквивалентно 36,1 миллиона долларов. Совокупный доход от размещения средств ФНБ в разрешенные финансовые активы, за исключением средств на счетах в ЦБ, в 2019 году составил 23,968 миллиарда рублей, что эквивалентно 369,7 миллиона долларов.
Владимир Путин проводит совещание по экономическим вопросам. 10 июля 2019
10 июля, 15:37
Путин призвал увеличить темпы роста экономики
2801012
Обсудить 3
Министерство финансов РФРоссияЭкономика
Рекомендуем
Купюры американских долларов и монета с гербом Российской Федерации
Курс доллара впервые с июня поднялся выше 65 рублей, евро — выше 72
РИА
Новости
Сотрудники ФСБ во время учений
ФСБ предотвратила нападение на воинскую часть под Владимиром
Посадка появившегося из ниоткуда самолета попала на видео
Посадка появившегося из ниоткуда гигантского самолета попала на видео
Решение математических задач
Математики объяснили, как решать посеявшую раздор в Сети школьную задачу
Лента
новостей
Сотрудники противопожарной службы тушат пожар на месте аварийной посадки самолёта Ан-24 в Нижнеангарске. Стоп-кадр с видео, предоставленного СК РФ
Здания в Бурятии, в которые врезался Ан-24, были построены незаконно
Здание Белого дома в Вашингтоне. 30 июля 2019
В администрации США объявили о новых санкциях против России
Мыс Тарханкут в Крыму. Архивное фото
Названо самое чистое место для купания в Черном море
Дефибрилляция сердца
Переживший клиническую смерть мужчина рассказал о том свете
Певица Жанна Фриске на церемонии вручения Премии в области популярной музыки Муз-ТВ 2010
"Русфонду" вернули собранные на лечение Жанны Фриске деньги
Российские рубли
Рубль обновил двухмесячные минимумы из-за новых санкций
Президент США Дональд Трамп в Белом доме. 9 апреля 2018
Бомба вот-вот взорвется: глобальный долг достиг 246 триллионов долларов
Последствия лесных пожаров в Красноярском крае
СК возбудил первое уголовное дело о пожарах в Сибири
Евро
Официальный курс евро на выходные и понедельник вырос до 71,71 рубля
Лесной пожар в Сибири
Владелец российского сафари-парка захотел "отдать Сибирь немцам"
Глава Чечни Рамзан Кадыров
Кадыров пригласил в Чечню автора призыва не ездить из Израиля в республику
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:33Венесуэла обратится в СБ ООН из-за планов Трампа ввести блокаду страны
01:15В перинатальном центре в Карелии развеяли опасения о сокращениях персонала
01:10Ученые раскрыли опасность похмелья
01:08Россельхознадзор сможет проводить контрольные закупки лекарств для животных
01:04Путин подписал закон об участии военных в накопительно-ипотечной системе
00:56Зеленский напомнил депутату Рады об обещании профинансировать ремонт дорог
00:49Косачев прокомментировал планы Трампа по блокаде Венесуэлы
00:48Путин повысил предельный возраст службы в органах внутренних дел
00:47Косачев прокомментировал новые антироссийские санкции США
00:35В Ингушетии освободили от должности постпреда региона при президенте
00:33Путин утвердил статус ветеранов для дагестанцев, воевавших в 1999 году
00:31В "Яблоке" сообщили о задержании в Москве агитаторов из команды Бунимовича
00:30"Аэроэкспресс" отменит ряд рейсов в "Шереметьево" и обратно
00:20Путин утвердил условия ареста подозреваемых в преступлениях бизнесменов
00:17США подписали с ЕС договор о квоте на поставки говядины без гормонов
23:58Путин подписал законы об уточнении определения "шпионских" устройств
23:54Путин подписал закон о поиске пропавших детей по данным геолокации
23:46Трамп: Китай должен сделать "много вещей", чтобы США не ввели новые пошлины
23:42Страны Евросоюза выдвинули единого кандидата на пост главы МВФ
23:37Трамп уверен, что США договорятся с Россией и Китаем по ядерному соглашению
Лента новостейМолния