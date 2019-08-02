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РИА Новости

Зариф призвал США прекратить самоизоляцию

Вчера, 16:12
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф после отказа США от Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) призвал Вашингтон прекратить самоизоляцию.
"Ни экономический терроризм в отношении Китая и Ирана, ни выход из еще одного соглашения (ДРСМД) не изменит сдвигов в глобальной торговле и соотношении сил. США нужно перестать изолировать себя и адаптироваться к новой глобальной реальности", - написал Зариф в своем официальном Twitter-аккаунте.
Здание Министерства иностранных дел РФ
Вчера, 16:00
МИД обвинил США в стремлении разрушить все не устраивающие их соглашения
Ранее в российском МИД сообщили, что действие ДРСМД прекращено со 2 августа по инициативе США. Вашингтон в начале года объявил об одностороннем выходе из данного соглашения, сославшись на якобы имеющие место нарушения со стороны России. Москва, у которой тоже есть претензии к выполнению договора со стороны США, поступила зеркально.
Четыре года назад, 14 июля 2015 года, "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Исламской Республики.
В годовщину выхода США из сделки Иран 8 мая объявил о прекращении выполнения ряда пунктов СВПД по иранской ядерной программе - в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды.
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Выход США из договора о РСМДМохаммад Джавад ЗарифИранСША
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