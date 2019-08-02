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РИА Новости

В Кузбассе испекли рекордный рулет весом 1096 килограммов

Вчера, 16:11
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КЕМЕРОВО, 2 авг - РИА Новости. Мировой рекорд установили в городе Осинники в Кемеровской области в рамках проведения "АРТ-фестиваля", там испекли рулет весом 1096 килограммов и длиной 134 метра 30 сантиметров, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации региона.
"Очередной мировой рекорд установили в городе Осинники, там в рамках праздника "АРТ-вишня 2019" испекли рулет весом 1096 килограммов и длиной 134 метра 30 сантиметров. Рекорд зафиксирован в Книге рекордов России в разделе "Мировые рекорды", - уточнили в пресс-службе администрации города Осинники.
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Собеседница агентства добавила, что установление кулинарных рекордов в Осинниках стало традицией в рамках грандиозного "АРТ-фестиваля", который там проходит на протяжении трех лет.
"Осинники считаются вишневой столицей Кузбасса, потому что в год основания города, в 1938 году, горняк Каллистрат Варламов посадил саженцы вишни, которые прижились и стали хорошо плодоносить. Сегодня за вишней в Осинники едут даже из других регионов, а в период сбора урожая в городе проходит вишневый фестиваль", - пояснили в пресс-службе.
Так, в 2017 году был установлен рекорд России и испечен самый большой вишневый пирог весом 419 килограммов, в 2018 - создана самая большая в стране композиция из пончиков. Кулинарный шедевр состоял из 23 тысяч пончиков с глазурью весом более одной тонны. Композиция была выполнена в форме вишен.
В пресс-службе администрации региона подчеркнули, что фестиваль в Осинниках стал финалистом Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards 2018 и вошел в сборник #ПораПутешествоватьПоРоссии. Решение о его проведении принято в результате обучения команды города Осинники в Московской школе управления "Сколково" в рамках комплексной программы развития моногородов и развития туризма в Кузбассе.
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