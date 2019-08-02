МИД призвал США отказаться от размещения ракет средней и меньшей дальности

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Российская сторона призвала США отказаться от развёртывания ракет средней и меньшей дальности, говорится в заявлении МИД России, размещенном на сайте министерства.
"Мы уже ввели односторонний мораторий и не будем развёртывать наземные ракеты средней и меньшей дальности, если у нас такие появятся, в тех регионах, где не будут размещаться американские РСМД", - указывается в нем.
"Призываем США отказаться от развёртывания создаваемых ими ракет указанных классов, о чём, к сожалению, активно заговорили в Пентагоне, и последовать примеру России, предприняв все необходимые шаги в целях обеспечения глобальной стабильности и предсказуемости", - говорится в заявлении.
"В противном случае вся ответственность за рост напряжённости в мире ляжет на Вашингтон", - заключили в МИД.
Второго августа прекратил действие ДРСМД. В начале этого года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из данного соглашения, обвинив Россию в его длительном нарушении. Москва все обвинения отвергает. В начале июля президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении договора. Россия неоднократно заявляла, что полностью выполняет условия ДРСМД. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что у Москвы есть весьма серьезные вопросы к Вашингтону по поводу выполнения договора самими американцами. По его словам, обвинения США в нарушении ДРСМД голословны.