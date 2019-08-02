МИД призвал США отказаться от размещения ракет средней и меньшей дальности

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Российская сторона призвала США отказаться от развёртывания ракет средней и меньшей дальности, говорится в заявлении МИД России, размещенном на Российская сторона призвала США отказаться от развёртывания ракет средней и меньшей дальности, говорится в заявлении МИД России, размещенном на сайте министерства.

"Мы уже ввели односторонний мораторий и не будем развёртывать наземные ракеты средней и меньшей дальности, если у нас такие появятся, в тех регионах, где не будут размещаться американские РСМД", - указывается в нем.

"Призываем США отказаться от развёртывания создаваемых ими ракет указанных классов, о чём, к сожалению, активно заговорили в Пентагоне, и последовать примеру России, предприняв все необходимые шаги в целях обеспечения глобальной стабильности и предсказуемости", - говорится в заявлении.

"В противном случае вся ответственность за рост напряжённости в мире ляжет на Вашингтон", - заключили в МИД.