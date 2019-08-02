Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-02T16:10Z
https://ria.ru/20190802/1557119614.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155341/42/1553414237_0:0:3056:1720_1036x0_80_0_0_45e071f6fb0d54a55ff71d51ed0fd5ff.jpg
РИА Новости

МИД призвал США отказаться от размещения ракет средней и меньшей дальности

Вчера, 16:10
992
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Российская сторона призвала США отказаться от развёртывания ракет средней и меньшей дальности, говорится в заявлении МИД России, размещенном на сайте министерства.
"Мы уже ввели односторонний мораторий и не будем развёртывать наземные ракеты средней и меньшей дальности, если у нас такие появятся, в тех регионах, где не будут размещаться американские РСМД", - указывается в нем.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Вчера, 14:12
В НАТО отвергли идею о моратории на развертывание ракет средней дальности
"Призываем США отказаться от развёртывания создаваемых ими ракет указанных классов, о чём, к сожалению, активно заговорили в Пентагоне, и последовать примеру России, предприняв все необходимые шаги в целях обеспечения глобальной стабильности и предсказуемости", - говорится в заявлении.
"В противном случае вся ответственность за рост напряжённости в мире ляжет на Вашингтон", - заключили в МИД.
Второго августа прекратил действие ДРСМД. В начале этого года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из данного соглашения, обвинив Россию в его длительном нарушении. Москва все обвинения отвергает. В начале июля президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении договора. Россия неоднократно заявляла, что полностью выполняет условия ДРСМД. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что у Москвы есть весьма серьезные вопросы к Вашингтону по поводу выполнения договора самими американцами. По его словам, обвинения США в нарушении ДРСМД голословны.
1742003
Обсудить 1
Выход США из договора о РСМДМИД РФРоссияСШАВ мире
Рекомендуем
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
Рябков прокомментировал заявления НАТО о неразмещении ракет в Европе
РИА
Новости
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
В НАТО отвергли идею о моратории на развертывание ракет средней дальности
Экс-госсекретарь США Кондолиза Райс посетила инновационный центр Сколково
Кондолиза Райс оценила шансы Украины на вступление в НАТО
Здание министерства иностранных дел России
США целенаправленно подорвали жизнеспособность ДРСМД, заявил МИД
Лента
новостей
Полиция на несанкционированной акции в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы у Тверской улице Москвы. 27 июля 2019
СПЧ призвал москвичей воздержаться от участия в незаконной акции 3 августа
Здание Министерства иностранных дел РФ
МИД: развал ДРСМД требует мер по стабилизации в отношениях России и США
Россия вновь призвала НАТО объявить мораторий на размещение ракет в Европе
Здание Белого дома в Вашингтоне. 30 июля 2019
В администрации США объявили о новых санкциях против России
Севастополь
Швейцарский журналист объяснил невозможность передачи Крыма Украине
Несанкционированная акция в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы
Почти 70% россиян поддерживают жесткие меры властей на незаконных акциях
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
Зариф призвал США прекратить самоизоляцию
Здание Министерства иностранных дел РФ
МИД обвинил США в стремлении разрушить все не устраивающие их соглашения
Пентагон
США приступили к разработке ракет, которые были запрещены договором РСМД
Здание МИД России
США преднамеренно создали вокруг ДРСМД непреодолимый кризис, заявил МИД
Сотрудники ФСБ во время учений
ФСБ предотвратила нападение на воинскую часть под Владимиром
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:37Путин подписал закон для обеспечения сбалансированности бюджетов регионов
01:33Венесуэла обратится в СБ ООН из-за планов Трампа ввести блокаду страны
01:15В перинатальном центре в Карелии развеяли опасения о сокращениях персонала
01:10Ученые раскрыли опасность похмелья
01:08Россельхознадзор сможет проводить контрольные закупки лекарств для животных
01:04Путин подписал закон об участии военных в накопительно-ипотечной системе
00:56Зеленский напомнил депутату Рады об обещании профинансировать ремонт дорог
00:49Косачев прокомментировал планы Трампа по блокаде Венесуэлы
00:48Путин повысил предельный возраст службы в органах внутренних дел
00:47Косачев прокомментировал новые антироссийские санкции США
00:35В Ингушетии освободили от должности постпреда региона при президенте
00:33Путин утвердил статус ветеранов для дагестанцев, воевавших в 1999 году
00:31В "Яблоке" сообщили о задержании в Москве агитаторов из команды Бунимовича
00:30"Аэроэкспресс" отменит ряд рейсов в "Шереметьево" и обратно
00:20Путин утвердил условия ареста подозреваемых в преступлениях бизнесменов
00:17США подписали с ЕС договор о квоте на поставки говядины без гормонов
23:58Путин подписал законы об уточнении определения "шпионских" устройств
23:54Путин подписал закон о поиске пропавших детей по данным геолокации
23:46Трамп: Китай должен сделать "много вещей", чтобы США не ввели новые пошлины
23:42Страны Евросоюза выдвинули единого кандидата на пост главы МВФ
Лента новостейМолния