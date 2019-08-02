ЦИК получил жалобу от Ильи Яшина на отказ в регистрации

Незарегистрированный кандидат в депутаты Московской городской думы Илья Яшин во время акции в поддержку независимых кандидатов в Московскую городскую думу. 17 июля 2019

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. ЦИК в пятницу получил жалобу кандидата в депутаты Мосгордумы Ильи Яшина, которому ранее Мосгоризбирком отказал в регистрации, сообщила РИА Новости секретарь Центризбиркома Майя Гришина.

Незарегистрированные кандидаты в депутаты Мосгордумы могут обжаловать в ЦИК решение Мосгоризбиркома об отказе в регистрации в течение пяти дней. ЦИК должен рассмотреть жалобы в течение 10 дней с момента поступления.

"По имеющейся у меня информации, только что поступила", - сказала Гришина.

Мосгоризбирком оставил в силе решение об отказе в регистрации для ряда кандидатов, в том числе для Дмитрия Гудкова, Ивана Жданова, Константинаса Янкаускаса, Юлии Серебрянской, Константина Лисицы, Елены Русаковой, Любови Соболь и Ильи Яшина. Некоторые из них обжаловали это решение в ЦИК.

ЦИК на заседании в пятницу решил отказать в удовлетворении жалобы Константина Лисицы, а Юлия Серебрянская отозвала свою жалобу.