МИД: развал ДРСМД требует мер по стабилизации в отношениях России и США

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Прекращение действия Договора о ракетах средней и меньшей дальности в результате выхода Вашингтона требует безотлагательных мер по стабилизации ситуации в отношениях РФ и США, заявили в пятницу в МИД России.

"Прекращение действия Договора о РСМД в результате выхода из него Вашингтона требует безотлагательных мер по стабилизации ситуации и сохранению должного уровня предсказуемости в отношениях России и США. Наша страна прошла свою часть пути. Мы уже ввели односторонний мораторий и не будем развертывать наземные ракеты средней и меньшей дальности, если у нас такие появятся, в тех регионах, где не будут размещаться американские РСМД", - говорится в заявлении МИД.