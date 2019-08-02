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РИА Новости

МИД: развал ДРСМД требует мер по стабилизации в отношениях России и США

Вчера, 16:03
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Прекращение действия Договора о ракетах средней и меньшей дальности в результате выхода Вашингтона требует безотлагательных мер по стабилизации ситуации в отношениях РФ и США, заявили в пятницу в МИД России.
"Прекращение действия Договора о РСМД в результате выхода из него Вашингтона требует безотлагательных мер по стабилизации ситуации и сохранению должного уровня предсказуемости в отношениях России и США. Наша страна прошла свою часть пути. Мы уже ввели односторонний мораторий и не будем развертывать наземные ракеты средней и меньшей дальности, если у нас такие появятся, в тех регионах, где не будут размещаться американские РСМД", - говорится в заявлении МИД.
Константин Сивков, обозреватель газеты Военно-промышленный курьер, председатель Союза геополитиков, доктор военных наук
Вчера, 15:28
Эксперт рассказал о причинах выхода США из ДРСМД
Ранее в российском МИД сообщили, что действие ДРСМД прекращено со 2 августа по инициативе США. Вашингтон в начале года объявил об одностороннем выходе из данного соглашения, сославшись на якобы имеющие место нарушения со стороны России. Москва, у которой тоже есть претензии к выполнению договора со стороны США, поступила зеркально.
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Выход США из договора о РСМДРоссияСШАВ мире
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