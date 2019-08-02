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РИА Новости

Рубль обновил двухмесячные минимумы из-за новых санкций

Вчера, 16:03
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© РИА Новости / Алексей СухоруковРоссийские рубли
Российские рубли
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Российские рубли. Архивное фото
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Рубль ускорил снижение на фоне сообщений о новых санкциях США по делу Скрипалей.
Как свидетельствуют данные торгов на Московской бирже, на 15:53 мск курс доллара расчетами "завтра" повышался до 65,34 рубля (+99 копеек), курс евро — на 1,09 рубля, до 72,42 рубля.
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Американская валюта в пятницу дорожала до 65,4 рубля (максимум с 3 июня), евро — до 72,54 рубля (максимум с 14 июня).
Также серьезное падение показывает долларовый индекс РТС. Он опускался ниже психологической отметки в 1300 пунктов.
Индекс Мосбиржи к 15:55 мск пятницы снижался на 1,12% — до 2698,84 пункта, индекс РТС — на 3,35%, до 1301,3 пункта (в ходе торгов опускался до 1297,83 пункта, обновив минимум с 3 июня).
Как сообщил РИА Новости высокопоставленный представитель американской администрации, Вашингтон вводит второй пакет санкций против России из-за дела Скрипалей. По мнению США, Москва не предоставила "гарантий в рамках американского закона "О контроле за химическим и биологическим оружием", который был применен в связи с инцидентом в Солсбери.
Российская валюта начала снижение накануне на фоне дешевеющей нефти. Свою роль в усилении доллара сыграло решение ФРС США впервые за десять лет понизить базовую ставку, а также заявление ее главы Джерома Пауэлла о том, что это — разовое действие.
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Популярные комментарии
Никто у нас со впалыми щечками не валяется, не дождетесь. Скорее американский долговой пузырь лопнет и со впалыми щечками окажутся все вынужденные "союзники".
2 августа, 16:56
МСМаксим Солдусов
28210016
Какой-то неправильный рубль попался, почему-то неверит заявлениям чиновников, что экономика РФ к санкциям адаптировалась.
2 августа, 17:14
nn oo
17500021
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