США целенаправленно подорвали жизнеспособность ДРСМД, заявил МИД

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. США целенаправленными действиями сначала подорвали жизнеспособность ДРСМД, а затем создали условия для его окончательного развала, говорится в заявлении МИД РФ о выходе США из договора и прекращении его действия.

Действие Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) прекращено с пятницы, 2 августа, по инициативе США. Россия также приостановила свое участие в договоре.

"Целенаправленными действиями США была сначала подорвана жизнеспособность ДРСМД, а затем созданы условия для его окончательного развала. Вашингтон поступает так не в первый раз. Столь неадекватное поведение США уходит корнями в конец 1990-х годов, когда принималось решение о сломе Договора по ПРО, на который американская сторона пошла вопреки настойчивым призывам со стороны мирового сообщества", - заявил МИД РФ.

В частности, "на протяжении многих лет Вашингтон полностью игнорировал серьезные российские озабоченности тем, как он сам выполнял ДРСМД", отметили в министерстве.

Кроме того, "вместо предметного и профессионального разбора встречных претензий американская сторона выдвинула России заведомо неприемлемые ультимативные требования".