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РИА Новости

США целенаправленно подорвали жизнеспособность ДРСМД, заявил МИД

Вчера, 16:03
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел России
Здание министерства иностранных дел России
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. США целенаправленными действиями сначала подорвали жизнеспособность ДРСМД, а затем создали условия для его окончательного развала, говорится в заявлении МИД РФ о выходе США из договора и прекращении его действия.
Действие Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) прекращено с пятницы, 2 августа, по инициативе США. Россия также приостановила свое участие в договоре.
Здание Министерства иностранных дел РФ
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"Целенаправленными действиями США была сначала подорвана жизнеспособность ДРСМД, а затем созданы условия для его окончательного развала. Вашингтон поступает так не в первый раз. Столь неадекватное поведение США уходит корнями в конец 1990-х годов, когда принималось решение о сломе Договора по ПРО, на который американская сторона пошла вопреки настойчивым призывам со стороны мирового сообщества", - заявил МИД РФ.
В частности, "на протяжении многих лет Вашингтон полностью игнорировал серьезные российские озабоченности тем, как он сам выполнял ДРСМД", отметили в министерстве.
Кроме того, "вместо предметного и профессионального разбора встречных претензий американская сторона выдвинула России заведомо неприемлемые ультимативные требования".
"Были отвергнуты все предложенные нами реалистичные развязки на основе мер взаимной транспарентности, способные привести к урегулированию имевшихся проблем. Представители США лицемерно прикрывались рассуждениями, что ДРСМД устарел и в него требуется "вовлечь третьи страны". Хотя нельзя не отдавать себе отчет в том, что эти государства не готовы брать на себя соответствующие договорные обязательства", - говорится в заявлении.
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