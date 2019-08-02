Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-02T16:00Z
https://ria.ru/20190802/1557119166.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155341/42/1553414253_0:202:3065:1926_1036x0_80_0_0_7255360e2b9c4427aec25c921e791fe9.jpg
РИА Новости

МИД обвинил США в стремлении разрушить все не устраивающие их соглашения

Вчера, 16:00
220
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Денонсация Договора о ракетах средней и меньшей дальности подтверждает, что в США взят курс на разрушение всех не устраивающих их по тем или иным причинам международных соглашений, говорится в заявлении МИД РФ.
"Денонсация ДРСМД подтверждает, что в США взят курс на разрушение всех не устраивающих их по тем или иным причинам международных соглашений. Это ведёт к фактическому демонтажу существующей системы контроля над вооружениями", - заявили в МИД.
Ранее в российском МИД сообщили, что действие ДРСМД прекращено со 2 августа по инициативе США. Вашингтон в начале года объявил об одностороннем выходе из данного соглашения, сославшись на якобы имеющие место нарушения со стороны России. Москва, у которой тоже есть претензии к выполнению договора со стороны США, поступила зеркально.
Константин Сивков, обозреватель газеты Военно-промышленный курьер, председатель Союза геополитиков, доктор военных наук
Вчера, 15:28
Эксперт рассказал о причинах выхода США из ДРСМД
1420000
Обсудить 0
МИД РФРоссияСШАВ мире
Рекомендуем
Здание министерства иностранных дел России
США целенаправленно подорвали жизнеспособность ДРСМД, заявил МИД
РИА
Новости
Константин Сивков, обозреватель газеты Военно-промышленный курьер, председатель Союза геополитиков, доктор военных наук
Эксперт рассказал о причинах выхода США из ДРСМД
Здание МИД РФ
США долгое время игнорировали беспокойство России по ДРСМД, заявили в МИД
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
Рябков прокомментировал заявления НАТО о неразмещении ракет в Европе
Лента
новостей
Здание МИД России
США преднамеренно создали вокруг ДРСМД непреодолимый кризис, заявил МИД
Здание Министерства иностранных дел РФ
Россия открыта к равноправному диалогу с США по международной безопасности
Россия вновь призвала НАТО объявить мораторий на размещение ракет в Европе
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
В НАТО отвергли идею о моратории на развертывание ракет средней дальности
Здание Министерства иностранных дел РФ
МИД: развал ДРСМД требует мер по стабилизации в отношениях России и США
Герб на ограде здания российского посольства в Лондоне
В Лондоне игнорируют российские запросы по делу об убийстве Глушкова
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
Россия не удивлена введением США нового пакета санкций, заявил Рябков
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
Зариф призвал США прекратить самоизоляцию
Лесные пожары в Красноярском крае
Замминистра обороны осмотрел с воздуха очаги пожаров в Красноярском крае
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Слуцкий оценил последствия прекращения ДРСМД
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
В НАТО допустили новые договоренности с Россией по контролю за вооружениями
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:37Путин подписал закон для обеспечения сбалансированности бюджетов регионов
01:33Венесуэла обратилась в СБ ООН из-за планов Трампа ввести блокаду страны
01:15В перинатальном центре в Карелии развеяли опасения о сокращениях персонала
01:10Ученые раскрыли опасность похмелья
01:08Россельхознадзор сможет проводить контрольные закупки лекарств для животных
01:04Путин подписал закон об участии военных в накопительно-ипотечной системе
00:56Зеленский напомнил депутату Рады об обещании профинансировать ремонт дорог
00:49Косачев прокомментировал планы Трампа по блокаде Венесуэлы
00:48Путин повысил предельный возраст службы в органах внутренних дел
00:47Косачев прокомментировал новые антироссийские санкции США
00:35В Ингушетии освободили от должности постпреда региона при президенте
00:33Путин утвердил статус ветеранов для дагестанцев, воевавших в 1999 году
00:31В "Яблоке" сообщили о задержании в Москве агитаторов из команды Бунимовича
00:30"Аэроэкспресс" отменит ряд рейсов в "Шереметьево" и обратно
00:20Путин утвердил условия ареста подозреваемых в преступлениях бизнесменов
00:17США подписали с ЕС договор о квоте на поставки говядины без гормонов
23:58Путин подписал законы об уточнении определения "шпионских" устройств
23:54Путин подписал закон о поиске пропавших детей по данным геолокации
23:46Трамп: Китай должен сделать "много вещей", чтобы США не ввели новые пошлины
23:42Страны Евросоюза выдвинули единого кандидата на пост главы МВФ
Лента новостейМолния