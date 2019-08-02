МИД обвинил США в стремлении разрушить все не устраивающие их соглашения

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Денонсация Договора о ракетах средней и меньшей дальности подтверждает, что в США взят курс на разрушение всех не устраивающих их по тем или иным причинам международных соглашений, говорится в заявлении МИД РФ.
"Денонсация ДРСМД подтверждает, что в США взят курс на разрушение всех не устраивающих их по тем или иным причинам международных соглашений. Это ведёт к фактическому демонтажу существующей системы контроля над вооружениями", - заявили в МИД.
Ранее в российском МИД сообщили, что действие ДРСМД прекращено со 2 августа по инициативе США. Вашингтон в начале года объявил об одностороннем выходе из данного соглашения, сославшись на якобы имеющие место нарушения со стороны России. Москва, у которой тоже есть претензии к выполнению договора со стороны США, поступила зеркально.
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