МИД обвинил США в стремлении разрушить все не устраивающие их соглашения

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Денонсация Договора о ракетах средней и меньшей дальности подтверждает, что в США взят курс на разрушение всех не устраивающих их по тем или иным причинам международных соглашений, говорится в заявлении МИД РФ.

"Денонсация ДРСМД подтверждает, что в США взят курс на разрушение всех не устраивающих их по тем или иным причинам международных соглашений. Это ведёт к фактическому демонтажу существующей системы контроля над вооружениями", - заявили в МИД.