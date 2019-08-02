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РИА Новости

Саперы из ЛНР начали разминирование на КПП "Станица Луганская"

Вчера, 16:00
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ЛУГАНСК, 2 авг - РИА Новости. Саперы МЧС самопровозглашенной Луганской народной республики начали разминирование в районе моста на пункте пропуска "Станица Луганская", сообщил в пятницу министр иностранных дел республики, полпред ЛНР на переговорах в Минске Владислав Дейнего.
В 2015 году в результате боевых действий был разрушен мост через Северский Донец на пункте-пропуска "Станица Луганская". Самопровозглашенная ЛНР и Киев договорились о ремонте моста на КПП "Станица Луганская". В среду в Минске спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик заявил, что старт работ по разминированию перед ремонтом моста в Станице Луганской запланированы на 1 августа.
"Сейчас пошел процесс разминирования территории, на которой будет использована техника, задействованная для ремонта моста", - сказал Дейнего журналистам.
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По его словам, необходимо обеспечить безопасность выполнения этих работ, поэтому сейчас идет этап подготовки территории. В представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня уточнили, что 1 августа в данном районе были проведены работы по проверке местности на наличие взрывоопасных предметов.
"Прежде всего, нужно убрать все взрывоопасные предметы, неразорвавшиеся боеприпасы, установленные кем-то минные заграждения. Все это может быть здесь по обочинам дороги, внизу под мостом. Все это нужно извлечь", - сказал Дейнего.
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