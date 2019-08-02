Евросоюз призвал КНДР воздерживаться от подрывающих стабильность действий

БРЮССЕЛЬ, 2 авг – РИА Новости. Евросоюз призвал КНДР воздерживаться от запуска ракет, такие действия подрывают дипломатические усилия и создают напряженность на Корейском полуострове, говорится в сообщении дипслужбы ЕС.

"В свете последних событий глава европейской дипломатии Федерика Могерини подчеркнула, что КНДР должна воздерживаться от любых действий, которые могут вызвать напряженность на Корейском полуострове и подорвать дипломатические усилия, включая запуск баллистических ракет малой дальности в нарушение своих обязательств по многочисленным резолюциям Совета Безопасности ООН", - говорится в сообщении.

ЕС ожидает, что КНДР "предпримет шаги по возобновлению дипломатического процесса, направленного на укрепление доверия и установление прочного мира и безопасности на Корейском полуострове, свободном от ядерного оружия".

Она также подчеркнула приверженность ЕС политике "критического взаимодействия", что "позволяет сочетать нынешние санкции с сохранением открытых каналов связи и поощрением текущих контактов между сторонами в регионе".

Южнокорейские военные сообщили, что КНДР произвела пуски "неопознанных снарядов" малой дальности из провинции Хамгён-Намдо в Японское море между 02.59 и 03.23 в пятницу (20.59 и 21.23 четверга мск). Оба снаряда пролетели около 220 километров, достигнув максимальной высоты в 25 километров. Военные Южной Кореи и США полагают, что КНДР могла испытать баллистические ракеты малого радиуса действия нового типа, а полетные характеристики выпущенных снарядов схожи с теми, которые были испытаны 31 июля.