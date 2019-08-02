Полиция подтвердила связь между взрывами, прогремевшими в Бангкоке

Генерал-лейтенант тайской полиции Суттипонг Вонгпин (Sutthipong Wongpin) заявил, что пять взрывов связаны между собой, но не предоставил других деталей. При это ранее сообщалось, что взрывов было семь.

Бангкокские власти в течение всего дня предупреждают население по телевизору, радио и через социальные сети о необходимости соблюдения осторожности в публичных местах центральной части города.

В результате взрывов пострадали четыре человека, один из них, как написали СМИ, ушел с места происшествия и в статистику не попал. Трое работников муниципальной службы Бангкока получили легкие ранения, им оказали медпомощь в городских больницах. Взрывы не нанесли значительного вреда имуществу, помимо товара в двух магазинах одежды, у которых взрывы прогремели в пять утра. Ущерб нанесли не взрывы, а возникший из-за них пожар.