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РИА Новости

Полиция подтвердила связь между взрывами, прогремевшими в Бангкоке

Вчера, 16:01
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© REUTERS / TWITTER @YRNMXSKНа месте одного из взрывов в Бангкоке, Тайланд. 2 августа 2019
На месте одного из взрывов в Бангкоке, Тайланд. 2 августа 2019
© REUTERS / TWITTER @YRNMXSK
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Полиция Таиланда подтвердила, что пять взрывов, прогремевших в Бангкоке в пятницу, связаны между собой, передает агентство Синьхуа.
Серия взрывов маломощных устройств прогремела в пятницу в центральных районах Бангкока. Усиленные наряды полиции патрулируют улицы центральной части города.
Генерал-лейтенант тайской полиции Суттипонг Вонгпин (Sutthipong Wongpin) заявил, что пять взрывов связаны между собой, но не предоставил других деталей. При это ранее сообщалось, что взрывов было семь.
Бангкокские власти в течение всего дня предупреждают население по телевизору, радио и через социальные сети о необходимости соблюдения осторожности в публичных местах центральной части города.
Правит Вонгсуван
Вчера, 09:13
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В результате взрывов пострадали четыре человека, один из них, как написали СМИ, ушел с места происшествия и в статистику не попал. Трое работников муниципальной службы Бангкока получили легкие ранения, им оказали медпомощь в городских больницах. Взрывы не нанесли значительного вреда имуществу, помимо товара в двух магазинах одежды, у которых взрывы прогремели в пять утра. Ущерб нанесли не взрывы, а возникший из-за них пожар.
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