США долгое время игнорировали беспокойство России по ДРСМД, заявили в МИД

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Вашингтон на протяжении многих лет полностью игнорировал серьёзные российские озабоченности тем, как сами США выполняли Договор о ракетах средней и меньшей дальности, говорится в заявлении МИД РФ.

"На протяжении многих лет Вашингтон полностью игнорировал серьёзные российские озабоченности тем, как он сам выполнял ДРСМД. Между тем, уже одно размещение на военных базах США в Европе пусковых установок "Мк-41", способных запускать крылатые ракеты средней дальности, – грубейшее нарушение договора", - говорится в заявлении министерства.

В МИД РФ отметили, что вместо предметного разбора встречных претензий, американская сторона выдвинула РФ заведомо неприемлемые ультимативные требования и отвергла все предложенные Москвой реалистичные развязки.

"Таким образом, целенаправленными действиями США была сначала подорвана жизнеспособность ДРСМД, а затем созданы условия для его окончательного развала. Вашингтон поступает так не в первый раз. Столь неадекватное поведение США уходит корнями в конец 1990-х годов, когда принималось решение о сломе Договора по ПРО, на который американская сторона пошла вопреки настойчивым призывам со стороны мирового сообщества", - напомнили в МИД.