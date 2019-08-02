Карты "Мир" оснастят отечественным чипом

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. АФК "Система" и "Ростех" оснастят карты "Мир" отечественным чипом, сообщили РИА Новости в пресс-службе одноименной платежной системы.

За техническую сторону производства чипов ответственны "НИИ Молекулярной электроники" (НИИМЭ) и компания "Микрон" - часть совместного предприятия АФК "Система" и "Ростеха".

"Новый чип НИИМЭ и компании "Микрон" - полностью российский продукт, который поддерживает возможность работы карт по контактному и бесконтактному интерфейсу, соответствует всем международным стандартам и сертифицирован платежной системой "Мир" для использования в национальных платежных картах", - ответили в пресс-службе на запрос агентства.

В настоящее время "Мир" сотрудничает с большим количеством зарубежных производителей, их перечень публично не озвучивается и доступен непосредственно участникам платежной системы. На сегодня основная доля карт выпускается банками с поддержкой технологии бесконтактной оплаты.

"В картах "Мир" используются все современные технологии, обеспечивающие безопасность платежных операций. Платежная система сотрудничает практически со всеми ведущими производителями чипов. Их перечень, а также список моделей чипов размещен на портале Национальной системы платежных карт в списке рекомендованных карточных платформ и доступен всем банкам-участникам", - пояснили в "Мире".

На сегодня в России выпущено более 60 миллионов карт. По прогнозу платежной системы, эмиссия на конец 2019 года превысит 67 миллионов штук.