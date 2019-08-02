Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-02T15:51Z
https://ria.ru/20190802/1557118727.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/150561/26/1505612648_0:50:960:590_1036x0_80_0_0_dee5cf6c5d98cbcfc92d1439378d8382.jpg
РИА Новости

Карты "Мир" оснастят отечественным чипом

Вчера, 15:51
490
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкЭмиссия карт национальной платежной системы "Мир"
Эмиссия карт национальной платежной системы Мир
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Эмиссия карт национальной платежной системы "Мир". Архивное фото
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. АФК "Система" и "Ростех" оснастят карты "Мир" отечественным чипом, сообщили РИА Новости в пресс-службе одноименной платежной системы.
За техническую сторону производства чипов ответственны "НИИ Молекулярной электроники" (НИИМЭ) и компания "Микрон" - часть совместного предприятия АФК "Система" и "Ростеха".
Карты национальной платежной системы Мир
17 июля, 13:10
Россияне в 2019 году стали в два раза активнее пользоваться картой "Мир"
"Новый чип НИИМЭ и компании "Микрон" - полностью российский продукт, который поддерживает возможность работы карт по контактному и бесконтактному интерфейсу, соответствует всем международным стандартам и сертифицирован платежной системой "Мир" для использования в национальных платежных картах", - ответили в пресс-службе на запрос агентства.
В настоящее время "Мир" сотрудничает с большим количеством зарубежных производителей, их перечень публично не озвучивается и доступен непосредственно участникам платежной системы. На сегодня основная доля карт выпускается банками с поддержкой технологии бесконтактной оплаты.
"В картах "Мир" используются все современные технологии, обеспечивающие безопасность платежных операций. Платежная система сотрудничает практически со всеми ведущими производителями чипов. Их перечень, а также список моделей чипов размещен на портале Национальной системы платежных карт в списке рекомендованных карточных платформ и доступен всем банкам-участникам", - пояснили в "Мире".
На сегодня в России выпущено более 60 миллионов карт. По прогнозу платежной системы, эмиссия на конец 2019 года превысит 67 миллионов штук.
Национальная платежная система "Мир" была создана в 2014-2015 годах после того, как международные системы Visa и Mastercard прекратили проводить операции по картам, выпущенным попавшими под санкции США российскими банками. В процессе также была решена задача обеспечения бесперебойности операций по картам международных платежных систем на территории России. Оператором "Мира" является АО "Национальная система платежных карт" (НСПК), на 100% принадлежащее ЦБ.
4302000
Обсудить 1
РоссияЭкономика
Рекомендуем
Здание Белого дома в Вашингтоне. 30 июля 2019
В администрации США объявили о новых санкциях против России
РИА
Новости
Несанкционированная акция в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы
Россияне выступают против потрясений и радикализма, считает эксперт
Президент РФ Владимир Путин
Путин утвердил условия ареста подозреваемых в преступлениях бизнесменов
Подозреваемый в убийстве активистки Григорьевой рассказал о своих мотивах
Лента
новостей
Россия может ограничить сотрудничество с США по космосу, считает эксперт
Пентагон
Пентагон тестирует систему массовой слежки на стратостатах
Деньги
Объем Фонда национального благосостояния за июль вырос вдвое
Александра Стрельченко
Умерла певица Александра Стрельченко
В Минсвязи Белоруссии назвали сроки отмены роуминга с Россией
Российские рубли
Рубль обновил двухмесячные минимумы из-за новых санкций
Житель Луганска в отделении миграционной службы самопровозглашенной ЛНР подает заявление на получение российского гражданства
Получивших российские паспорта украинцев вызвали на допросы
Президент США Дональд Трамп
Трамп прокомментировал ограбление конгрессмена, которого он часто ругает
Президент РФ Владимир Путин
Путин подписал закон, разрешающий охотиться с луком и арбалетом
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Захарова заявила, что новые санкции США дублируют прошлые меры
Кандидаты в приемные родители знакомятся с воспитанником одного из детских домов
В российских домах ребенка число детей сократилось в 2,5 раза
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:37Путин подписал закон для обеспечения сбалансированности бюджетов регионов
01:33Венесуэла обратилась в СБ ООН из-за планов Трампа ввести блокаду страны
01:15В перинатальном центре в Карелии развеяли опасения о сокращениях персонала
01:10Ученые раскрыли опасность похмелья
01:08Россельхознадзор сможет проводить контрольные закупки лекарств для животных
01:04Путин подписал закон об участии военных в накопительно-ипотечной системе
00:56Зеленский напомнил депутату Рады об обещании профинансировать ремонт дорог
00:49Косачев прокомментировал планы Трампа по блокаде Венесуэлы
00:48Путин повысил предельный возраст службы в органах внутренних дел
00:47Косачев прокомментировал новые антироссийские санкции США
00:35В Ингушетии освободили от должности постпреда региона при президенте
00:33Путин утвердил статус ветеранов для дагестанцев, воевавших в 1999 году
00:31В "Яблоке" сообщили о задержании в Москве агитаторов из команды Бунимовича
00:30"Аэроэкспресс" отменит ряд рейсов в "Шереметьево" и обратно
00:20Путин утвердил условия ареста подозреваемых в преступлениях бизнесменов
00:17США подписали с ЕС договор о квоте на поставки говядины без гормонов
23:58Путин подписал законы об уточнении определения "шпионских" устройств
23:54Путин подписал закон о поиске пропавших детей по данным геолокации
23:46Трамп: Китай должен сделать "много вещей", чтобы США не ввели новые пошлины
23:42Страны Евросоюза выдвинули единого кандидата на пост главы МВФ
Лента новостейМолния