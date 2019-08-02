Российский МИД назвал выход США из ДРСМД серьезной ошибкой

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Вашингтон преднамеренно создал вокруг Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности практически непреодолимый кризис, говорится в заявлении МИД РФ в связи с выходом США из ДРСМД и прекращением его действия.

"В Вашингтоне совершили серьезнейшую ошибку. Запустив пропагандистскую кампанию, в основу которой была положена заведомая дезинформация относительно якобы совершенных Россией нарушений ДРСМД, США преднамеренно создали вокруг Договора практически непреодолимый кризис. Причина понятна: в США захотели избавиться от установленных им ограничений", - говорится в заявлении МИД.

Второго августа прекратил действие ДРСМД. В начале этого года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из данного соглашения, обвинив Россию в его длительном нарушении. Москва все обвинения отвергает. В начале июля президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении договора. Россия неоднократно заявляла, что полностью выполняет условия ДРСМД. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что у Москвы есть весьма серьезные вопросы к Вашингтону по поводу выполнения договора самими американцами. По его словам, обвинения США в нарушении ДРСМД голословны.