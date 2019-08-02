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РИА Новости

Российский МИД назвал выход США из ДРСМД серьезной ошибкой

Вчера, 15:51
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Вашингтон преднамеренно создал вокруг Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности практически непреодолимый кризис, говорится в заявлении МИД РФ в связи с выходом США из ДРСМД и прекращением его действия.
"В Вашингтоне совершили серьезнейшую ошибку. Запустив пропагандистскую кампанию, в основу которой была положена заведомая дезинформация относительно якобы совершенных Россией нарушений ДРСМД, США преднамеренно создали вокруг Договора практически непреодолимый кризис. Причина понятна: в США захотели избавиться от установленных им ограничений", - говорится в заявлении МИД.
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня.26 июля 2019
Вчера, 14:42
Слуцкий назвал попытки обвинить Россию вину за выход США из ДРСМД цинизмом
Второго августа прекратил действие ДРСМД. В начале этого года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из данного соглашения, обвинив Россию в его длительном нарушении. Москва все обвинения отвергает. В начале июля президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении договора. Россия неоднократно заявляла, что полностью выполняет условия ДРСМД. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что у Москвы есть весьма серьезные вопросы к Вашингтону по поводу выполнения договора самими американцами. По его словам, обвинения США в нарушении ДРСМД голословны.
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Выход США из договора о РСМДРоссияСШАВ мире
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