Более полумиллиона туристов из России посетили Испанию в 2019 году

МАДРИД, 2 авг – РИА Новости. В Испании за первые шесть месяцев этого года побывали 574 тысячи путешественников из России - турпоток увеличился на 13% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, свидетельствуют данные Национального института статистики.
Только в июне Испанию посетили более 180 тысяч россиян, это на 5,6% больше, чем годом ранее.
Всего Испания с начала года приняла 38,2 миллиона туристов, из них в июне – 8,8 миллиона гостей.
Чаще всего страну посещали британцы (8,3 миллиона с начала года, в июне – два миллиона), немцы (5,3 миллиона за шесть месяцев и 1,3 миллиона за первый летний месяц), французы (4,7 миллиона за полгода и 967 тысяч в июне).
Самые популярные направления - Каталония, Балеарские острова и Андалусия.
Расходы туристов в Испании за полгода составили 40,4 миллиарда евро. В среднем каждый путешественник в июне потратил 1098 евро.
2 июля, 20:29Российские туристы стали чаще отдыхать в Испании