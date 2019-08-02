Более полумиллиона туристов из России посетили Испанию в 2019 году

МАДРИД, 2 авг – РИА Новости. В Испании за первые шесть месяцев этого года побывали 574 тысячи путешественников из России - турпоток увеличился на 13% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, свидетельствуют данные Национального института статистики.

Только в июне Испанию посетили более 180 тысяч россиян, это на 5,6% больше, чем годом ранее.

Всего Испания с начала года приняла 38,2 миллиона туристов, из них в июне – 8,8 миллиона гостей.

Чаще всего страну посещали британцы (8,3 миллиона с начала года, в июне – два миллиона), немцы (5,3 миллиона за шесть месяцев и 1,3 миллиона за первый летний месяц), французы (4,7 миллиона за полгода и 967 тысяч в июне).

Самые популярные направления - Каталония, Балеарские острова и Андалусия.