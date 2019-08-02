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РИА Новости
Туризм

Более полумиллиона туристов из России посетили Испанию в 2019 году

Вчера, 16:04
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CC0 / 1919021 / Вид на город Гранада в Андалусии, Испания
Вид на город Гранада в Андалусии, Испания
CC0 / 1919021 /
МАДРИД, 2 авг – РИА Новости. В Испании за первые шесть месяцев этого года побывали 574 тысячи путешественников из России - турпоток увеличился на 13% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, свидетельствуют данные Национального института статистики.
Только в июне Испанию посетили более 180 тысяч россиян, это на 5,6% больше, чем годом ранее.
Всего Испания с начала года приняла 38,2 миллиона туристов, из них в июне – 8,8 миллиона гостей.
Чаще всего страну посещали британцы (8,3 миллиона с начала года, в июне – два миллиона), немцы (5,3 миллиона за шесть месяцев и 1,3 миллиона за первый летний месяц), французы (4,7 миллиона за полгода и 967 тысяч в июне).
Самые популярные направления - Каталония, Балеарские острова и Андалусия.
Расходы туристов в Испании за полгода составили 40,4 миллиарда евро. В среднем каждый путешественник в июне потратил 1098 евро.
Майорка
2 июля, 20:29
Российские туристы стали чаще отдыхать в Испании
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ТуризмТуризмтуристыБалеарские островаАндалусияНовости - ТуризмКаталонияВеликобританияФранцияГерманияИспания
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