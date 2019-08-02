В Швеции назвали расширение СНВ-3 ключом к сохранению стабильности в мире

СТОКГОЛЬМ, 2 авг - РИА Новости. Глава МИД Швеции Маргот Валльстрем считает расширение Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3) ключом к достижению стратегической стабильности в мире.

Действие Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) прекращено с пятницы, 2 августа, по инициативе США. Россия также приостановила свое участие в договоре.

"Ядерные страны несут особую ответственность за соблюдение существующих соглашений и договоренностей по разоружению. Расширение текущего договора СНВ-3 (New START) могло бы стать ключевым вкладом в сохранение стратегической стабильности. Необходимо избежать гонки вооружений", - написала Валльстрем в своем Twitter

Она также выразила сожаление по поводу прекращения действия договора ДРСМД. При этом считает Россию ответственной за это, несмотря на то, что Вашингтон объявил об одностороннем выходе из данного соглашения в начале этого года, сославшись на якобы имеющие место нарушения со стороны Москвы. РФ, у которой тоже есть претензии к выполнению договора со стороны США, поступила зеркально. Россия неоднократно заявляла, что полностью выполняет условия ДРСМД.