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РИА Новости

В Швеции назвали расширение СНВ-3 ключом к сохранению стабильности в мире

Вчера, 15:48
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© AFP 2019 / Sven NackstrandЗдание Министерства иностранных дел Швеции
Здание Министерства иностранных дел Швеции
© AFP 2019 / Sven Nackstrand
Здание Министерства иностранных дел Швеции. Архивное фото
СТОКГОЛЬМ, 2 авг - РИА Новости. Глава МИД Швеции Маргот Валльстрем считает расширение Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3) ключом к достижению стратегической стабильности в мире.
Действие Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) прекращено с пятницы, 2 августа, по инициативе США. Россия также приостановила свое участие в договоре.
"Ядерные страны несут особую ответственность за соблюдение существующих соглашений и договоренностей по разоружению. Расширение текущего договора СНВ-3 (New START) могло бы стать ключевым вкладом в сохранение стратегической стабильности. Необходимо избежать гонки вооружений", - написала Валльстрем в своем Twitter.
Она также выразила сожаление по поводу прекращения действия договора ДРСМД. При этом считает Россию ответственной за это, несмотря на то, что Вашингтон объявил об одностороннем выходе из данного соглашения в начале этого года, сославшись на якобы имеющие место нарушения со стороны Москвы. РФ, у которой тоже есть претензии к выполнению договора со стороны США, поступила зеркально. Россия неоднократно заявляла, что полностью выполняет условия ДРСМД.
Константин Сивков, обозреватель газеты Военно-промышленный курьер, председатель Союза геополитиков, доктор военных наук
Вчера, 15:28
Эксперт рассказал о причинах выхода США из ДРСМД
СНВ-3, подписанный в 2010 году, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Соглашение истекает в феврале 2021 года, и пока американская администрация не объявила, намерен ли Вашингтон его продлевать. Россия в свою очередь неоднократно заявляла, что готова это обсудить. Президент США Дональд Трамп заявил о желании выработать новое трехстороннее ядерное соглашение между Россией, Китаем и Соединенными Штатами. В Пекине, однако, эту идею отвергли.
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Маргот ВалльстрёмШвецияРоссияСШАВ мире
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Эксперт рассказал о причинах выхода США из ДРСМД
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