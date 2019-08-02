Жителей провинции на острове Ява призвали эвакуироваться

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Национальное агентство Индонезии по борьбе с чрезвычайными ситуациями призвало жителей провинции Бантен на западе острова Ява эвакуироваться на возвышенные места после землетрясения, передает агентство Рейтер.
Ранее Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщил, что землетрясение магнитудой 7,1 произошло у берегов индонезийского острова Суматра. Подземные толчки зафиксированы в 12.03 по времени UTC (15.03 мск). Эпицентр располагался в 205 километрах к юго-западу от населенного пункта Пандегланг (Pandeglang). Очаг залегал на глубине 10 километров. Позже центр уменьшил магнитуду до 6,8.
По данным СМИ, во время землетрясения в столице страны Джакарте раскачивались здания.
Агентство Рейтер со ссылкой на геофизическое агентство страны сообщило, что власти Индонезии выпустили предупреждение о цунами в связи с землетрясением.