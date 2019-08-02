Жителей провинции на острове Ява призвали эвакуироваться

Ранее Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщил, что землетрясение магнитудой 7,1 произошло у берегов индонезийского острова Суматра. Подземные толчки зафиксированы в 12.03 по времени UTC (15.03 мск). Эпицентр располагался в 205 километрах к юго-западу от населенного пункта Пандегланг (Pandeglang). Очаг залегал на глубине 10 километров. Позже центр уменьшил магнитуду до 6,8.