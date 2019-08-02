В администрации США объявили о новых санкциях против России

ВАШИНГТОН, 2 авг — РИА Новости. США вводят второй пакет санкций против России из-за дела Скрипалей, заявил РИА Новости высокопоставленный представитель американской администрации.

Это связано с тем, что Москва, по утверждению Вашингтона, "не предоставила гарантий в рамках американского закона".

Речь идет о законе "О контроле за химическим и биологическим оружием", который был применен в связи с инцидентом в Солсбери.

Ранее о том, что Трамп подписал соответствующий указ, сообщило издание Politico. Документ подготовили и направили президенту и госсекретарю еще в мае.

Первый пакет санкций из-за дела Скрипалей ввели 27 августа прошлого года.

Для второго пакета закон предусматривает шесть вариантов санкций, предписывая президенту применить как минимум три. Среди них:

— понижение уровня дипломатических отношений; понижение уровня дипломатических отношений; — запрет американским банкам выдавать кредиты попавшей под санкции стране; запрет американским банкам выдавать кредиты попавшей под санкции стране; — препятствование предоставлению ей международных займов; препятствование предоставлению ей международных займов; — запрет на экспорт американскими компаниями товаров и технологий в эту страну, кроме продовольственных и сельскохозяйственных; запрет на экспорт американскими компаниями товаров и технологий в эту страну, кроме продовольственных и сельскохозяйственных; — запрет на любой импорт из страны под санкциями, в том числе нефти и нефтепродуктов; запрет на любой импорт из страны под санкциями, в том числе нефти и нефтепродуктов; — запрет на полеты в и из США государственных авиакомпаний подсанкционной страны, что может напрямую затронуть "Аэрофлот". запрет на полеты в и из США государственных авиакомпаний подсанкционной страны, что может напрямую затронуть "Аэрофлот".

В российском МИД заявили, что не удивлены усилением ограничений.

"Печально, что остатки того, что называлось российско-американским партнерством, сейчас приносятся в жертву из-за требований тех, кто просто-напросто используют отношения с Россией как инструмент внутриполитической борьбы в США", — прокомментировал замглавы внешнеполитического ведомства Сергей Рябков.

Отравление в Солсбери

В марте 2018 года в Солсбери были отравлены экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Инцидент спровоцировал крупный международный скандал.

В Лондоне заявили, что к случившемуся причастна Россия, Москва это категорически отрицает.

Российская сторона многократно предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Британия проигнорировала это и отказала в доступе к Скрипалям.

Российский МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Она утверждала, что яд изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли.

В сентябре Лондон опубликовал фотографии "подозреваемых" в отравлении в Солсбери. По утверждению британской стороны, это два офицера ГРУ — Александр Петров и Руслан Боширов.