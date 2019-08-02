Умерла певица Александра Стрельченко

"Теплый и проникновенный голос певицы навсегда останется в памяти тех, кто ее знал и любил", — говорится в сообщении.

Александра Стрельченко родилась в 1937 году на станции Чаплино Днепропетровской области Украины. Работала в Липецкой филармонии, с 1964 года стала солисткой "Москонцерта", где возглавляла мастерскую народного творчества. Получила широкую известность после исполнения песен в фильмах "Война и мир" и "Калина красная".