В российских домах ребенка число детей сократилось в 2,5 раза

Мама особенного мальчика: "Мой ребенок – инопланетное чудо техники" Дети с неограниченными возможностями. Эта история про Матвея, сейчас ему 11 лет. У него за плечами победы в технических и творческих конкурсах, защита научных проектов. Аутизм у мальчика диагностировали, когда ему было три года.