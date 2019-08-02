Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-02T15:40Z
https://ria.ru/20190802/1557118013.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155337/00/1553370064_0:54:1500:899_1036x0_80_0_0_d39d74f865f6b7fe174b8c675a722026.jpg
РИА Новости

В российских домах ребенка число детей сократилось в 2,5 раза

Вчера, 15:40
261
© РИА Новости / Владимир ПесняКандидаты в приемные родители знакомятся с воспитанником одного из детских домов
Кандидаты в приемные родители знакомятся с воспитанником одного из детских домов
© РИА Новости / Владимир Песня
Кандидаты в приемные родители знакомятся с воспитанником одного из детских домов. Архивное фото
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Количество детей, находящихся в домах ребенка, в России сократилось примерно в 2,5 раза с 2000 года, следует из статистического сборника министерства здравоохранения РФ за 2018 год.
"Число детей, состоящих на конец отчетного года: 2000 год – 19345, 2018 год - 7524", - говорится в сборнике.
При этом в 2018 году в дом ребенка поступило почти 11 тысяч детей, родители забрали более 6 тысяч детей, еще почти 3 тысячи усыновили, уточняется в сборнике. Количество домов ребенка также сократилось – с 254 в 2000 году до 145 в 2018.
Матвей Демиденко из Томска
28 июля, 10:00
Мама особенного мальчика: "Мой ребенок – инопланетное чудо техники"Дети с неограниченными возможностями. Эта история про Матвея, сейчас ему 11 лет. У него за плечами победы в технических и творческих конкурсах, защита научных проектов. Аутизм у мальчика диагностировали, когда ему было три года.
1002000
Обсудить 0
Министерство здравоохранения РФРоссияОбщество
Рекомендуем
В Нижнем Новгороде упавшие качели сломали позвоночник девочке
РИА
Новости
Леонид Рошаль
Рошаль предложил ввести обязательную установку ограничителей на окна
Эмиссия карт национальной платежной системы Мир
Карты "Мир" оснастят отечественным чипом
Трех жителей Саранска задержали за похищении женщины
Лента
новостей
Здание Государственной Думы в Москве
В Госдуме прокомментировали поручение об изъятии техники "черных лесорубов"
В Минздраве назвали регионы с наибольшим числом больных туберкулезом
Александра Стрельченко
Умерла певица Александра Стрельченко
Большой Каменный мост через Москву-реку и Московский Кремль
Столичные предприниматели начали обучение в экспортном акселераторе
Здание Белого дома в Вашингтоне. 30 июля 2019
В администрации США объявили о новых санкциях против России
Президент РФ Владимир Путин
Путин провел ротацию состава президиума Госсовета
Здание Министерства иностранных дел РФ
Россия открыта к равноправному диалогу с США по международной безопасности
Участники парада Кубанского казачьего войска в Краснодаре
Путин подписал закон о правовом регулировании госслужбы казачества
В Минздраве рассказали, в каких регионах рожают больше всего
Спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев на международной встрече по сирийскому урегулированию в Астане
Лаврентьев не исключил ожесточенного сопротивления боевиков в Идлибе
Деньги
Объем Фонда национального благосостояния за июль вырос вдвое
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:37Путин подписал закон для обеспечения сбалансированности бюджетов регионов
01:33Венесуэла обратилась в СБ ООН из-за планов Трампа ввести блокаду страны
01:15В перинатальном центре в Карелии развеяли опасения о сокращениях персонала
01:10Ученые раскрыли опасность похмелья
01:08Россельхознадзор сможет проводить контрольные закупки лекарств для животных
01:04Путин подписал закон об участии военных в накопительно-ипотечной системе
00:56Зеленский напомнил депутату Рады об обещании профинансировать ремонт дорог
00:49Косачев прокомментировал планы Трампа по блокаде Венесуэлы
00:48Путин повысил предельный возраст службы в органах внутренних дел
00:47Косачев прокомментировал новые антироссийские санкции США
00:35В Ингушетии освободили от должности постпреда региона при президенте
00:33Путин утвердил статус ветеранов для дагестанцев, воевавших в 1999 году
00:31В "Яблоке" сообщили о задержании в Москве агитаторов из команды Бунимовича
00:30"Аэроэкспресс" отменит ряд рейсов в "Шереметьево" и обратно
00:20Путин утвердил условия ареста подозреваемых в преступлениях бизнесменов
00:17США подписали с ЕС договор о квоте на поставки говядины без гормонов
23:58Путин подписал законы об уточнении определения "шпионских" устройств
23:54Путин подписал закон о поиске пропавших детей по данным геолокации
23:46Трамп: Китай должен сделать "много вещей", чтобы США не ввели новые пошлины
23:42Страны Евросоюза выдвинули единого кандидата на пост главы МВФ
Лента новостейМолния