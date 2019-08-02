В российских домах ребенка число детей сократилось в 2,5 раза

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Количество детей, находящихся в домах ребенка, в России сократилось примерно в 2,5 раза с 2000 года, следует из статистического сборника министерства здравоохранения РФ за 2018 год.
"Число детей, состоящих на конец отчетного года: 2000 год – 19345, 2018 год - 7524", - говорится в сборнике.
При этом в 2018 году в дом ребенка поступило почти 11 тысяч детей, родители забрали более 6 тысяч детей, еще почти 3 тысячи усыновили, уточняется в сборнике. Количество домов ребенка также сократилось – с 254 в 2000 году до 145 в 2018.
28 июля, 10:00Мама особенного мальчика: "Мой ребенок – инопланетное чудо техники"Дети с неограниченными возможностями. Эта история про Матвея, сейчас ему 11 лет. У него за плечами победы в технических и творческих конкурсах, защита научных проектов. Аутизм у мальчика диагностировали, когда ему было три года.