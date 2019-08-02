В Лондоне игнорируют российские запросы по делу об убийстве Глушкова

ЛОНДОН, 2 авг - РИА Новости. Посольство РФ в Лондоне продолжает запрашивать британские власти об обстоятельствах смерти экс-замгендиректора "Аэрофлота" Николая Глушкова, заявил пресс-секретарь посольства РФ в Великобритании.

Глушков, заочно приговоренный в России к восьми годам колонии за хищения у "Аэрофлота", умер в Лондоне в ночь на 13 марта 2018 года. Скотланд-Ярд, сначала сообщив, что считает смерть мужчины "необъяснимой", позднее объявил, что Глушков погиб от удушения и что происшествие квалифицировано как убийство. Посольство РФ не раз заявляло, что обращалось к британской стороне с просьбами проинформировать об обстоятельствах смерти российского гражданина, однако все запросы остались без ответов.

"Вынуждены констатировать, что по прошествии почти полутора лет с момента преступления британская сторона продолжает игнорировать наши многочисленные дипломатические запросы о ходе и результатах расследования убийства…" - отметил пресс-секретарь.

Посольство расценивает такое поведение британских властей, как вышедшее не только за рамки правового поля, но и нормального дипломатического общения и принятых в межгосударственном взаимодействии приличий.

"Поскольку речь идет об убийстве российского гражданина, об интересах его родственников и близких, будем продолжать добиваться от официального Лондона исчерпывающих ответов на вопросы относительно обстоятельств смерти Николая Глушкова. В этой связи посольство сегодня направило очередную дипломатическую ноту в Форин-офис", - добавил представитель российского дипведомства.