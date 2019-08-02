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РИА Новости

В Лондоне игнорируют российские запросы по делу об убийстве Глушкова

Вчера, 15:39
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкГерб на ограде здания российского посольства в Лондоне
Герб на ограде здания российского посольства в Лондоне
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Герб на ограде здания российского посольства в Лондоне. Архивное фото
ЛОНДОН, 2 авг - РИА Новости. Посольство РФ в Лондоне продолжает запрашивать британские власти об обстоятельствах смерти экс-замгендиректора "Аэрофлота" Николая Глушкова, заявил пресс-секретарь посольства РФ в Великобритании.
Глушков, заочно приговоренный в России к восьми годам колонии за хищения у "Аэрофлота", умер в Лондоне в ночь на 13 марта 2018 года. Скотланд-Ярд, сначала сообщив, что считает смерть мужчины "необъяснимой", позднее объявил, что Глушков погиб от удушения и что происшествие квалифицировано как убийство. Посольство РФ не раз заявляло, что обращалось к британской стороне с просьбами проинформировать об обстоятельствах смерти российского гражданина, однако все запросы остались без ответов.
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"Вынуждены констатировать, что по прошествии почти полутора лет с момента преступления британская сторона продолжает игнорировать наши многочисленные дипломатические запросы о ходе и результатах расследования убийства…" - отметил пресс-секретарь.
Посольство расценивает такое поведение британских властей, как вышедшее не только за рамки правового поля, но и нормального дипломатического общения и принятых в межгосударственном взаимодействии приличий.
"Поскольку речь идет об убийстве российского гражданина, об интересах его родственников и близких, будем продолжать добиваться от официального Лондона исчерпывающих ответов на вопросы относительно обстоятельств смерти Николая Глушкова. В этой связи посольство сегодня направило очередную дипломатическую ноту в Форин-офис", - добавил представитель российского дипведомства.
В Следственном комитете РФ ранее заявили о возбуждении уголовного дела по факту убийства в Лондоне Глушкова. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что Москва не приемлет попытки Лондона засекретить ход расследования убийства Глушкова и призывает британские власти к предметному и ответственному взаимодействию с российскими правоохранительными органами.
Возле дома Николая Глушкова в Лондоне. 17 марта 2018
14 августа 2018, 10:21
Британская полиция обнародовала подробности расследования убийства Глушкова
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