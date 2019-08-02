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РИА Новости

В ДНР обвинили ВСУ в гибели человека из-за обстрелов

Вчера, 15:39
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ДОНЕЦК, 2 авг - РИА Новости. Один человек погиб, семь получили ранения в самопровозглашенной Донецкой народной республике за минувшую неделю в результате боевых действий, заявил в пятницу журналистам представитель аппарата омбудсмена ДНР.
"С 26 июля по 2 августа 2019 года на территории Донецкой народной республики ранения в результате вооруженной агрессии со стороны Украины получили семь военнослужащих... Погиб один военнослужащий ", - сказал представитель ведомства.
Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель
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В аппарате омбудсмена добавили, что с начала года ранения в результате боевых действий получил 141 человек, погибли 116. С начала конфликта в ДНР погибли 4845 человек, в том числе 81 ребенок.
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