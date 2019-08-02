В ДНР обвинили ВСУ в гибели человека из-за обстрелов

ДОНЕЦК, 2 авг - РИА Новости. Один человек погиб, семь получили ранения в самопровозглашенной Донецкой народной республике за минувшую неделю в результате боевых действий, заявил в пятницу журналистам представитель аппарата омбудсмена ДНР.

"С 26 июля по 2 августа 2019 года на территории Донецкой народной республики ранения в результате вооруженной агрессии со стороны Украины получили семь военнослужащих... Погиб один военнослужащий ", - сказал представитель ведомства.