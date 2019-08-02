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РИА Новости
Союзное государство

В Минсвязи Белоруссии назвали сроки отмены роуминга с Россией

Вчера, 15:37
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ПОЛОЦК (Белоруссия), 2 авг - РИА Новости. Отмена роуминга в Союзном государстве Белоруссии и России требует подготовительного периода от шести до девяти месяцев после подписания соответствующей "дорожной карты", заявил в пятницу министр связи и информатизации республики Константин Шульган.
Глава белорусского ведомства в Полоцке принимает участие в рабочем совещании с представителями РФ по отмене роуминга в Союзном государстве. В частности, стороны обсуждают "дорожную карту", в которой прописаны конкретные даты и действия Минска и Москвы в этом вопросе.
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"Подписать "дорожную карту" - вообще даже звучало (на совещании - ред.), что мы сейчас готовы, к этому моменту... Получится подписать готовый документ - это будет нам в плюс. Но вместе с тем это не значит, что подписание данного документа, а завтра - решение вопроса. Это все равно подготовительный период. Звучало в обсуждении, что это от полугода до девяти месяцев, звучали сроки, что на новый год преподнесем нашим гражданам хороший подарок", - сказал министр журналистам.
По его словам, еще перед началом совещания регулирующие госорганы с обеих сторон определили положения, которые будут в "дорожной карте", и с этими "стратегическими положениями согласились операторы, которым дали возможность прийти к чему-то консолидированному".
Комментируя возможность обнуления абонентам оплаты за входящие звонки в рамках Союзного государства, Шульган обратил внимание, что "этот "ноль" возможен, когда это одно государство и один оператор". "Достигнуть его мы можем в том случае, если наши операторы будут рассматривать друг друга как операторы в рамках одного государства. Сейчас интеграционные процессы активизированы и идет обсуждение не только по вопросам связи. И в случае принятия каких-то законодательных норм этот "ноль" может стать реальным... Однако, я думаю, это будущее, (этот вопрос) требует еще дополнительной проработки", - сказал глава ведомства.
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Как отметил Шульган, в нынешних условиях с коллегами из РФ удалось договориться, что первым шагом станет снижение затрат, которые входят в стоимость звонка, до того уровня, когда цена, которую платит абонент, "понятна ему и соизмерима с ценой" внутри каждого из государств. Министр пояснил, что это приведет к понятному и прозрачному формированию цены за звонок в роуминге.
В конце июня 2017 года вопрос об отмене роуминга между странами обсуждался на заседании высшего госсовета Союзного государства Белоруссии и России. Председатель российского Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила по аналогии с ЕС отменить роуминг на территории Союзного государства. В июле 2019 года Матвиенко заявила, что Россия готова к отмене роуминга с Белоруссией, этот вопрос может быть решен до 15 сентября. Со своей стороны спикер верхней палаты белорусского парламента Михаил Мясникович отмечал, что вопрос об отмене роуминга можно решить уже в 2019 году и для этого делается все возможное.

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