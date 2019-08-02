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РИА Новости

Глава МВД Германии хочет ввести контроль на границе со Швейцарией

Вчера, 15:31
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкХорст Зеехофер
Хорст Зеехофер
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Хорст Зеехофер. Архивное фото
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Глава МВД ФРГ Хорст Зеехофер хочет ввести контроль на границе со Швейцарией после гибели ребенка, которого вместе с матерью столкнул под поезд на вокзале Франкфурта-на-Майне мигрант из Эритреи, проживающий в кантоне Цюрих, сообщил политик в интервью журналу Spiegel.
"Я пущу в ход все средства, чтобы предпринять разумный контроль на границе", - заявил политик изданию.
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По его словам, за 2018 год в общей сложности было зарегистрировано 43 тысячи незаконных въездов в Германию. Многие мигранты въехали на территорию без контроля. "Мы должны отреагировать на это обстоятельство посредством расширенной выборочной проверки личных документов и в случае необходимости ограниченным по времени контролем непосредственно на границе, в том числе на границе со Швейцарией", - добавил он. До сентября Зеехофер намерен представить соответствующую концепцию.
По его словам, он еще не обсуждал эти планы с канцлером Ангелой Меркель. Он полагает, что это не приведет к конфликту. "Я знаю, что в этих вопросах безопасности федеральный канцлер полностью придерживается той же линии, что и я", - добавил он.
Кроме того, Зеехофер хочет усилить меры безопасности на вокзалах. Нужно провести дискуссии также относительно заграждений на платформе. В сентябре по этому поводу пройдет встреча министра транспорта Андреаса Шойера с членами правления железной дороги и экспертами по безопасности, сообщил Зеехофер.
В понедельник на вокзале Франкфурта-на-Майне мигрант из Эритреи столкнул под прибывающий поезд мать и восьмилетнего ребенка. Преступника задержали в здании вокзала. Мать погибшего ребенка отправили в больницу. Позднее сообщалось, что мужчина страдал от проблем с психикой и разыскивался в Швейцарии в связи с домашним насилием. С 2006 года он проживал в кантоне Цюрих и считался хорошо интегрированным в общество.
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Хорст ЗеехоферГерманияШвейцарияВ мире
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