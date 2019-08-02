В Кузбассе оштрафовали предприятие после жалоб на червей в питьевой воде

КЕМЕРОВО, 2 авг – РИА Новости. Росприроднадзор оштрафовал на 800 тысяч рублей муниципальное предприятие "Исток" в городе Киселевске, где жители жаловались на червей в питьевой воде, сообщает пресс-служба прокуратуры Кемеровской области.
Первые сообщения от жителей поселка Карагайлинский о червях в воде стали поступать еще 7 мая. Массово находить червей в воде карагайлинцы начали с 22 мая, а 31 мая жители с баночками и стаканами, где плавают черви, собрались на городской площади, чтобы выразить возмущение качеством воды городским властям. На кадрах, размещенных в сети, видно, как замглавы по ЖКХ города Киселевска Сергей Шишкин демонстративно выпивает принесенную одной с жительниц воду, чтобы доказать, что там не червь, а, предположительно, личинка комара.
Власти Киселевска после проверки воды Роспотребнадзором заявили РИА Новости со ссылкой на специалистов ведомства, что жизнеспособных яиц и личинок гельминтов в питьевой воде Киселевска не обнаружено. Прокурорская проверка установила, что муниципальное предприятие "Исток", оказывающее услуги водоснабжения в поселке Карагайлинском, работает с нарушениями. По результатам проверки прокурор города возбудил дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 7.3 КоАП РФ (пользование недрами без лицензии).
"Росприроднадзор, рассмотрев материалы, признал предприятие виновным в правонарушении и назначил наказание в виде штрафа в размере 800 тысяч рублей", – говорится в сообщении прокуратуры.
Подчеркивается, что также проверкой выявлено, что администрация Киселевского городского округа не контролировала деятельность муниципального предприятия. Прокурор района внес главе администрации представление об устранении нарушений. По результатам рассмотрения должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, принимаются меры для устранения нарушений.