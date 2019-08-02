В Кузбассе оштрафовали предприятие после жалоб на червей в питьевой воде

КЕМЕРОВО, 2 авг – РИА Новости. Росприроднадзор оштрафовал на 800 тысяч рублей муниципальное предприятие "Исток" в городе Киселевске, где жители жаловались на червей в питьевой воде, сообщает пресс-служба прокуратуры Кемеровской области.

Первые сообщения от жителей поселка Карагайлинский о червях в воде стали поступать еще 7 мая. Массово находить червей в воде карагайлинцы начали с 22 мая, а 31 мая жители с баночками и стаканами, где плавают черви, собрались на городской площади, чтобы выразить возмущение качеством воды городским властям. На кадрах, размещенных в сети, видно, как замглавы по ЖКХ города Киселевска Сергей Шишкин демонстративно выпивает принесенную одной с жительниц воду, чтобы доказать, что там не червь, а, предположительно, личинка комара.

Власти Киселевска после проверки воды Роспотребнадзором заявили РИА Новости со ссылкой на специалистов ведомства, что жизнеспособных яиц и личинок гельминтов в питьевой воде Киселевска не обнаружено. Прокурорская проверка установила, что муниципальное предприятие "Исток", оказывающее услуги водоснабжения в поселке Карагайлинском, работает с нарушениями. По результатам проверки прокурор города возбудил дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 7.3 КоАП РФ (пользование недрами без лицензии).

"Росприроднадзор, рассмотрев материалы, признал предприятие виновным в правонарушении и назначил наказание в виде штрафа в размере 800 тысяч рублей", – говорится в сообщении прокуратуры.