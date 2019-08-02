Замминистра обороны осмотрел с воздуха очаги пожаров в Красноярском крае

КРАСНОЯРСК, 2 авг - РИА Новости. Заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков в пятницу осмотрел с воздуха очаги лесных пожаров в трёх районах Красноярского края, это позволит сконцентрировать основные силы авиации для тушения пожаров в ближайшее время.

Замминистра на самолете Ан-26 облетел очаги лесных пожаров в Богучанском, Кежемском и Енисейском районах, пробыв в воздухе более 4 часов и преодолев 1,4 тысячи километров.

"В ходе облёта было уточнено местоположение наиболее сложных очагов пожаров, где во второй половине дня сегодня и 3 августа будут сосредоточены основные силы авиации для тушения пожаров", - сказал Булгаков журналистам.

Он отметил, что самолеты и вертолёты Минобороны РФ в пятницу потушили 60 лесных пожаров на площади 90 тысяч гектаров. "За сегодняшний день в Красноярском крае было выполнено 26 полётов самолетов Ил-76 со сбросом 1092 тонн воды на очаги пожаров и 100 полётов вертолётов Ми-8 с 550 тоннами воды", - заявил Булгаков.

По словам замминистра обороны, Ми-8 также провели воздушную разведку очагов пожаров.