Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-02T15:25Z
https://ria.ru/20190802/1557117169.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155711/52/1557115213_0:16:907:526_1036x0_80_0_0_f1cad78a65bc2e6cd842e284daf6be29.jpg
РИА Новости

Замминистра обороны осмотрел с воздуха очаги пожаров в Красноярском крае

Вчера, 15:25
182
© РИА НовостиЛесные пожары в Красноярском крае
Лесные пожары в Красноярском крае
© РИА Новости
КРАСНОЯРСК, 2 авг - РИА Новости. Заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков в пятницу осмотрел с воздуха очаги лесных пожаров в трёх районах Красноярского края, это позволит сконцентрировать основные силы авиации для тушения пожаров в ближайшее время.
Замминистра на самолете Ан-26 облетел очаги лесных пожаров в Богучанском, Кежемском и Енисейском районах, пробыв в воздухе более 4 часов и преодолев 1,4 тысячи километров.
Контролируемый взрыв, произведенный сотрудниками противопожарной службы ФБУ Авиалесоохрана для предотвращения распространения лесных пожаров в Красноярском крае
Вчера, 15:00
Шведские эксперты оценили ситуацию с лесными пожарами в Сибири
"В ходе облёта было уточнено местоположение наиболее сложных очагов пожаров, где во второй половине дня сегодня и 3 августа будут сосредоточены основные силы авиации для тушения пожаров", - сказал Булгаков журналистам.
Он отметил, что самолеты и вертолёты Минобороны РФ в пятницу потушили 60 лесных пожаров на площади 90 тысяч гектаров. "За сегодняшний день в Красноярском крае было выполнено 26 полётов самолетов Ил-76 со сбросом 1092 тонн воды на очаги пожаров и 100 полётов вертолётов Ми-8 с 550 тоннами воды", - заявил Булгаков.
По словам замминистра обороны, Ми-8 также провели воздушную разведку очагов пожаров.
Ранее сообщалось, что Минобороны РФ по поручению президента Владимира Путина создало авиационную группировку из 10 самолётов Ил-76 и 10 вертолётов Ми-8 для оказания помощи в борьбе с огнем в лесах Красноярского края. Булгаков возглавил оперативную группу ведомства по тушению пожаров.
Лесные пожары в Красноярском крае
Вчера, 11:26
Авиалесоохрана дала прогноз по лесным пожарам на август
100002
Обсудить 2
Дмитрий БулгаковКрасноярский крайПроисшествия
Рекомендуем
Здание Министерства иностранных дел РФ
МИД обвинил США в стремлении разрушить все не устраивающие их соглашения
РИА
Новости
Контролируемый взрыв, произведенный сотрудниками противопожарной службы ФБУ Авиалесоохрана для предотвращения распространения лесных пожаров в Красноярском крае
Шведские эксперты оценили ситуацию с лесными пожарами в Сибири
Здание Белого дома в Вашингтоне. 30 июля 2019
В администрации США объявили о новых санкциях против России
МЧС России
В Одинцово локализовали пожар на территории мебельной фабрики
Лента
новостей
Здание Министерства иностранных дел РФ
Российский МИД назвал выход США из ДРСМД серьезной ошибкой
Сотрудники МЧС, прибывшие в Красноярский край для ликвидации лесных пожаров. Стоп-кадр с видео, предоставленного МЧС России
Авиация МЧС и Минобороны потушила 23 тысячи гектаров лесных пожаров
Президент США Дональд Трамп выступает на митинге Сделай Америку снова великой в Цинциннати, штат Огайо. 1 августа 2019
Трамп рассказал о переименовании СССР в Россию
Константин Сивков, обозреватель газеты Военно-промышленный курьер, председатель Союза геополитиков, доктор военных наук
Эксперт рассказал о причинах выхода США из ДРСМД
Лесной пожар
Во Франции разбился самолет-амфибия, тушивший лесной пожар
Кандидаты в приемные родители знакомятся с воспитанником одного из детских домов
В российских домах ребенка число детей сократилось в 2,5 раза
В Кузбассе оштрафовали предприятие после жалоб на червей в питьевой воде
Инспектор ГИБДД
В Татарстане девять человек пострадали в ДТП с автобусом
Российские и корейские дипломаты провели переговоры на полях саммита АСЕАН
На месте одного из взрывов в Бангкоке, Тайланд. 2 августа 2019
Полиция подтвердила связь между взрывами, прогремевшими в Бангкоке
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня.26 июля 2019
Слуцкий назвал попытки обвинить Россию вину за выход США из ДРСМД цинизмом
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:37Путин подписал закон для обеспечения сбалансированности бюджетов регионов
01:33Венесуэла обратилась в СБ ООН из-за планов Трампа ввести блокаду страны
01:15В перинатальном центре в Карелии развеяли опасения о сокращениях персонала
01:10Ученые раскрыли опасность похмелья
01:08Россельхознадзор сможет проводить контрольные закупки лекарств для животных
01:04Путин подписал закон об участии военных в накопительно-ипотечной системе
00:56Зеленский напомнил депутату Рады об обещании профинансировать ремонт дорог
00:49Косачев прокомментировал планы Трампа по блокаде Венесуэлы
00:48Путин повысил предельный возраст службы в органах внутренних дел
00:47Косачев прокомментировал новые антироссийские санкции США
00:35В Ингушетии освободили от должности постпреда региона при президенте
00:33Путин утвердил статус ветеранов для дагестанцев, воевавших в 1999 году
00:31В "Яблоке" сообщили о задержании в Москве агитаторов из команды Бунимовича
00:30"Аэроэкспресс" отменит ряд рейсов в "Шереметьево" и обратно
00:20Путин утвердил условия ареста подозреваемых в преступлениях бизнесменов
00:17США подписали с ЕС договор о квоте на поставки говядины без гормонов
23:58Путин подписал законы об уточнении определения "шпионских" устройств
23:54Путин подписал закон о поиске пропавших детей по данным геолокации
23:46Трамп: Китай должен сделать "много вещей", чтобы США не ввели новые пошлины
23:42Страны Евросоюза выдвинули единого кандидата на пост главы МВФ
Лента новостейМолния