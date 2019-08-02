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РИА Новости

Российские и корейские дипломаты провели переговоры на полях саммита АСЕАН

Вчера, 15:22
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Игорь Моргулов и помощник замминистра иностранных дел Южной Кореи Юн Сун Гу обсудили на полях СМИД АСЕАН в Бангкоке инциденты с самолетами РФ в Японском море и задержанным в КНДР судном, сообщил МИД Южной Кореи.
"Помощник замминистра Юн Сун Гу выразил глубокое сожаление в связи с ситуацией с вторжением российского военного самолета в воздушное пространство Кореи на фоне построения в последние два года отношений дружбы и доверия беспрецедентно высокого уровня посредством проводимой лидерами стран дипломатии", - говорится в пресс-релизе ведомства.
Он также потребовал от российской стороны рассмотреть ответные меры для недопущения повторения таких инцидентов, отмечается в пресс-релизе.
"Российская сторона подчеркнула необходимость расследования для установления фактов между военными ведомствами двух стран и предложила поддерживать тесные контакты, чтобы этот инцидент не навредил отношениям дружбы и сотрудничества между Россией и Республикой Корея", - сообщил южнокорейский МИД.
Снимок российского бомбардировщика Ту-95, опубликованный Министерством обороны Японии. 23 июля 2019
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Кроме того, Юн Сун Гу "выразил благодарность за сотрудничество для благополучного возвращения 27 июля двух южнокорейских членов экипажа с российского рыболовецкого судна, задержанного в Северной Корее".
Дипломаты также обсудили вопросы двусторонних отношений и договорились "продолжать поддерживать связь по актуальным для двух стран вопросам через контакты высокопоставленных официальных лиц".
Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи сообщил ранее, что 23 июля российский самолет А-50 якобы дважды нарушил воздушное пространство страны над Японским морем в районе островов Токто (японское название Такэсима). В результате этого по тревоге были подняты истребители F-15K и F-16K ВВС Южной Кореи, которые после радиосообщений выпустили 20 сигнальных ракет и дали 360 предупредительных выстрелов. По информации военных, самолет находился в воздушном пространстве Южной Кореи один раз – около трех минут, второй – четыре минуты. Согласно информации военных, за несколько часов до этого два китайских самолета совершили полет в зоне опознавания ПВО Южной Кореи, затем они покинули ее и вернулись вновь вместе с двумя российскими Ту-95. Группа находилась в зоне оповещения ПВО около 25 минут.
Как сообщили в Минобороны РФ, российские стратегические ракетоносцы Ту-95МС не нарушали воздушное пространство Южной Кореи, а выполняли полет над нейтральными водами Японского моря, тогда как южнокорейские истребители, вылетевшие якобы на перехват бомбардировщиков ВКС РФ, опасно маневрировали и пересекали курс, создавая угрозу безопасности российских самолетов. В МО РФ также заявили, что южнокорейские летчики не в первый раз безуспешно пытались помешать выполнению полетов российской авиации над нейтральными водами Японского моря, ссылаясь на некую самопроизвольно установленную южнокорейской стороной "зону опознавания ПВО". В МО РФ отметили, что подобные "зоны" не предусмотрены международными правилами и не признаются Российской Федерацией, о чем неоднократно доводилось до южнокорейской стороны по различным каналам".
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Позже МО РФ сообщило, что российские и китайские военные 23 июля провели первое совместное патрулирование самолетами дальней авиации в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Во время патрулирования авиационная группа России и Китая 11 раз сопровождалась истребителями иностранных государств, заявил командующий Дальней авиацией ВКС России генерал-лейтенант Сергей Кобылаш. Минобороны РФ назвало действия южнокорейских летчиков по отношению к воздушному патрулю РФ и Китая "воздушным хулиганством". В МО РФ добавили, что военному атташе Южной Кореи вручена нота из-за действий южнокорейских самолетов.
Северокорейские пограничники задержали российский сейнер "Сянхайлинь-8" в ночь на 17 июля и отконвоировали в Вонсан. На борту находились 17 членов экипажа, в том числе два гражданина Южной Кореи. Причиной задержания судна КНДР назвала нарушение водных границ страны российскими рыбаками. При этом судно шло обычным путем и не пересекало 12-мильную зону, сообщили в компании-судовладельце. Росрыболовство назвало задержание российского судна властями КНДР неправомерным. Капитан судна был проинформирован северокорейской стороной об освобождении 27 июля, и вечером того же дня судно отошло от причала порта Вонсан.
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