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РИА Новости
Война в Сирии

Лаврентьев не исключил ожесточенного сопротивления боевиков в Идлибе

Вчера, 15:26
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© Sputnik / Болат Шайхинов / Перейти в фотобанкСпецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев на международной встрече по сирийскому урегулированию в Астане
Спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев на международной встрече по сирийскому урегулированию в Астане
© Sputnik / Болат Шайхинов
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НУР-СУЛТАН, 2 авг - РИА Новости. РФ считает, что боевики в сирийском Идлибе, где объявлено перемирие, могут оказать ожесточенное сопротивление при попытке создания там демилитаризованной зоны, заявил спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.
В четверг вечером на фоне переговоров по Сирии в столице Казахстана Нур-Султан Дамаск заявил о начале режима прекращения огня в зоне деэскалации в Идлибе при условии соблюдения вооруженными бандформированиями сочинских договоренностей РФ и Турции от сентября 2018 года, включая отвод тяжелого и среднего вооружения на 20 километров от линии соприкосновения.
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"Мы очень надеемся, что умеренной оппозиции удастся создать демилитаризованную зону, убрать оттуда подразделения боевиков. Эта работа очень сложная, нам, скорее всего, придется столкнуться с ожесточенным сопротивлением со стороны этой части боевиков, и не потому, что уходить им некуда, а потому, что эта часть вооруженных людей как раз наименее способна к изменению своих подходов. Если не сказать больше, вряд ли стоит рассчитывать на изменение их взглядов", - сказал Лаврентьев журналистам.
"Борьба с ними будет продолжена. Здесь нужны совместные усилия. Поэтому мы обращались к умеренной оппозиции сделать все возможное, чтобы не идти на какие-либо контакты и договоренности с этими боевиками", - добавил он.
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В Сирии c марта 2011 года продолжается вооруженный конфликт. В Сочи 17 сентября 2018 года министры обороны России и Турции подписали меморандум о стабилизации обстановки в идлибской зоне деэскалации и договорились о создании в Идлибе в САР демилитаризованной зоны. На территории провинции Идлиб находится более десятка разных формирований. Наиболее крупные из них - союз протурецких группировок "Национальный фронт освобождения" и террористическая группировка "Джебхат ан-Нусра"* Всего, по разным данным, в провинции Идлиб находятся около 30 тысяч боевиков, включая иностранных наемников.
* Террористическая группировка, запрещенная в России.
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