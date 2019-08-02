Лаврентьев не исключил ожесточенного сопротивления боевиков в Идлибе

Спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев на международной встрече по сирийскому урегулированию в Астане

НУР-СУЛТАН, 2 авг - РИА Новости. РФ считает, что боевики в сирийском Идлибе, где объявлено перемирие, могут оказать ожесточенное сопротивление при попытке создания там демилитаризованной зоны, заявил спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.

В четверг вечером на фоне переговоров по Сирии в столице Казахстана Нур-Султан Дамаск заявил о начале режима прекращения огня в зоне деэскалации в Идлибе при условии соблюдения вооруженными бандформированиями сочинских договоренностей РФ и Турции от сентября 2018 года, включая отвод тяжелого и среднего вооружения на 20 километров от линии соприкосновения.

"Мы очень надеемся, что умеренной оппозиции удастся создать демилитаризованную зону, убрать оттуда подразделения боевиков. Эта работа очень сложная, нам, скорее всего, придется столкнуться с ожесточенным сопротивлением со стороны этой части боевиков, и не потому, что уходить им некуда, а потому, что эта часть вооруженных людей как раз наименее способна к изменению своих подходов. Если не сказать больше, вряд ли стоит рассчитывать на изменение их взглядов", - сказал Лаврентьев журналистам.

"Борьба с ними будет продолжена. Здесь нужны совместные усилия. Поэтому мы обращались к умеренной оппозиции сделать все возможное, чтобы не идти на какие-либо контакты и договоренности с этими боевиками", - добавил он.

В Сирии c марта 2011 года продолжается вооруженный конфликт. В Сочи 17 сентября 2018 года министры обороны России и Турции подписали меморандум о стабилизации обстановки в идлибской зоне деэскалации и договорились о создании в Идлибе в САР демилитаризованной зоны. На территории провинции Идлиб находится более десятка разных формирований. Наиболее крупные из них - союз протурецких группировок "Национальный фронт освобождения" и террористическая группировка "Джебхат ан-Нусра"* Всего, по разным данным, в провинции Идлиб находятся около 30 тысяч боевиков, включая иностранных наемников.