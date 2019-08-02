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РИА Новости

Жителей Индонезии предупредили о цунами из-за землетрясения

Вчера, 15:19
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Власти Индонезии выпустили предупреждение о цунами в связи с землетрясением, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на геофизическое агентство страны.
Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 7,1 произошло у берегов индонезийского острова Суматра. Подземные толчки зафиксированы в 12.03 по времени UTC (15.03 мск). Эпицентр располагался в 205 километрах к юго-западу от населенного пункта Пандегланг (Pandeglang). Очаг залегал на глубине 10 километров.
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Сообщений о пострадавших или разрушениях пока не поступало. Высота цунами может достигнуть трех метров, уточняет агентство Франс Пресс со ссылкой на власти Индонезии.
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