Кравчук поддержал идею офиса Зеленского о русскоязычном телеканале

МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Экс-президент Украины Леонид Кравчук заявил, что поддерживает идею создания в стране русскоязычного телеканала, чтобы люди, для которых этот язык родной, почувствовали, что их уважают.

Ранее замглавы офиса президента Украины Владимира Зеленского в интервью украинским СМИ высказал идею о создании в стране государственного "всемирного русскоязычного канала", чтобы "бороться за умы украинцев" в Донбассе и "умы россиян на территории РФ". Член Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский заявил, что ему неизвестны детали этой инициативы.

"Если взять оценки языкового характера, то половина людей говорит на русском языке. И надо иметь канал русскоязычный для того, чтобы эти люди почувствовали, что их уважают. Они знают украинский язык, но русский язык - это язык уважения к людям, которые имеют российское происхождение. Такой канал нам нужен, я поддерживаю эту идею", - приводит слова Кравчука сайт телеканала "112.Украина" в пятницу.

Кравчук считает, что люди должны сами предложить концепцию этого канала, это "будет полезно".

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала "безумием" идею Киева создать всемирный русскоязычный телеканал. По ее словам, Киев создает русскоязычный канал, чтобы "убедить людей, отстаивающих право говорить по-русски на Украине, в том, что они неправы". По ее мнению, "безумие происходящего настолько невероятно, что история большее напоминает какую-нибудь библейскую притчу, чем ситуацию из наших дней".

На Украине вступил в силу закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", подписанный в мае Петром Порошенко, занимавшим тогда пост главы государства. В апреле победивший на выборах президента Украины Владимир Зеленский пообещал провести тщательный анализ закона о госязыке на предмет соответствия конституции страны. Зеленский отметил, что закон был принят "без предварительного достаточно широкого обсуждения с общественностью". Закон предусматривает использование исключительно украинского языка почти во всех сферах жизни.