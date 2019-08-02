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РИА Новости
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Столичные предприниматели начали обучение в экспортном акселераторе

Вчера, 15:16
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваБольшой Каменный мост через Москву-реку и Московский Кремль
Большой Каменный мост через Москву-реку и Московский Кремль
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Представители 14 московских компаний принимают участие в стартовавшем в бизнес-школе "Сколково" первом потоке обучения по программе экспортного акселератора, организованного Московским экспортным центром (МЭЦ) и "Сколково".
Как сообщает пресс-служба Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы, в ведении которого находится МЭЦ, акселерационная программа рассчитана на столичных предпринимателей из разных сфер деятельности, уже имеющих опыт периодических экспортных продаж, и нацелена на ускоренное развитие внешнеэкономического потенциала компаний через обучение и продвижение.
Обучение в совместном акселераторе включает 4 модуля: анализ глобального рынка, адаптация продукта с целью увеличения его конкурентоспособности в том или ином регионе, изучение экспортной специфики, формирование финальной стратегии экспортных продаж. Выпускники программы также имеют возможность стать участниками бизнес-миссий за рубеж.
Всего подготовку в бизнес-школе "Сколково" в 2019 году пройдут 30 компаний. В настоящее время идет отбор участников второго потока, занятия для которого начнутся 3 сентября. Соответствующую заявку необходимо подать в МЭЦ не позднее 19 августа

"Компании, участвующие в первом потоке, представляют различные сферы: пищевую промышленность, высокотехнологичную медицину, косметологию, IT-сферу, производство электроники и строительных материалов. Отбор участников осуществлялся специальной экспертной комиссией. Каждую из компаний предварительно тестировали на экспортную готовность", - приводится в сообщении комментарий руководителя Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексея Фурсина.

В пресс-службе напомнили, что до 2 сентября также продолжается сбор заявок на участие 50 московских компаний сферы здравоохранения (производителей медоборудования и техники, специального ПО, здорового питания, лечебной косметики и других) в акселерационной программе, реализуемой МЭЦ совместно с "PricewaterhouseCoopers". Программа нацелена на увеличение объемов экспортных продаж и диверсификацию зарубежных рынков и предназначена для компетентных экспортеров.
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