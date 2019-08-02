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РИА Новости
Союзное государство

Лукашенко поручил ускорить согласование плана интеграции с Россией

Вчера, 15:16
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© Sputnik / Виктор ТолочкоПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Мюнхенской конференции по безопасности в Минске. 31 октября 2018
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Мюнхенской конференции по безопасности в Минске. 31 октября 2018
© Sputnik / Виктор Толочко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Мюнхенской конференции по безопасности в Минске. 31 октября 2018. Архивное фото
МИНСК, 2 авг — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил правительству активнее работать над согласованием с Россией программы по углублению интеграции. Об этом сообщил премьер-министр республики Сергей Румас.
В пятницу белорусский лидер провел совещание с руководством Совета министров, на котором обсуждались вопросы экономического развития страны, включая отношения с Москвой.
"Александр Лукашенко более подробно проинформировал членов правительства о состоявшихся недавно в Санкт-Петербурге переговорах с президентом России Владимиром Путиным и дал поручение ускорить работу над согласованием положений обновленной программы действий", — цитирует Румаса Sputnik Беларусь.
Премьер подчеркнул, что "все первоначальные сроки, которые были установлены, должны выдерживаться".
"Буквально прямо сейчас правительство начинает отработку со своими коллегами всех пока еще не согласованных вопросов по углубленной интеграции с Российской Федерацией", — добавил он.
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Румас напомнил, что сторонам осталось согласовать несколько вопросов и как только эта работа будет завершена, начнется разработка дорожных карт по секторам. В ноябре их планируется представить главам государств.

Договор об интеграции

В конце 2018 года Минск и Москва договорились о создании рабочей группы по урегулированию проблемных вопросов и развитию интеграции. Позже стороны обменялись предложениями по сотрудничеству.
Было решено к ноябрю 2019 года разработать дорожные карты по интеграции в различных сферах, к середине 2020-го — унифицированное законодательство, а с 2021 года запустить на единых правилах нефтегазовый, промышленный, сельскохозяйственный и транспортный рынки.
При этом Лукашенко предложил снять все спорные вопросы и подготовить программу стратегии действий по интеграции до 8 декабря 2019 года.
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Союзное государствоСергей РумасАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинБелоруссияРоссияВ мире
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Лично жизнь отдам за независимость моей родины. Никого из могилевчан и витеблян не знаю кто бы хотел жить в составе России
2 августа, 16:40
vv14d.n
96611469
25 лет в союзном государстве с Россией и самая бедная страна в Европе после Молдавии, даже на Украине минималку платят больше. Зачем такой союз нужен?
2 августа, 16:18
vv14d.n
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